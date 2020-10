Grosjean geïnteresseerd in overstap naar IndyCar Series

Wat al langer in de lucht hing, werd vorige week wereldkundig gemaakt: Grosjean moet - net als zijn teamgenoot Kevin Magnussen - vertrekken bij Haas F1. Een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport lijkt uitgesloten en dus kijkt Grosjean om zich heen. Hij heeft al interesse getoond in het WEC-project van Peugeot en aan de lijst met mogelijke vervolgstappen wordt nu ook een IndyCar-avontuur toegevoegd.

Eigen contacten in IndyCar Series

"IndyCar is inderdaad een optie", bevestigt Grosjean aan onder meer Motorsport.com. "Om eerlijk te zijn, heb ik in de afgelopen twee weken niet zo goed geslapen. Het is economisch gezien een moeilijk jaar voor de hele wereld. Het is ook geen goed jaar om zonder contract te zitten, in welke sport dan ook. En ja, ik kijk inderdaad naar de IndyCar Series. Ik heb daar contacten en zelfs enkele goede contacten", zo vervolgt de Fransman zijn verhaal.

Grosjean is in dat opzicht van mening veranderd. In een eerder stadium was hij namelijk niet echt te spreken over de Amerikaanse tegenhanger van F1, vooral omdat hij het racen op ovals gevaarlijk acht. "Eigenlijk heb ik er spijt van dat ik de kalender niet eerder heb bekeken. Wat betreft de ovals zijn er eigenlijk maar twee speedways en een kleinere oval. Maar mijn kansen zijn nog niet verkeken. Als de mogelijkheid zich daadwerkelijk voordoet, dan zal ik die zeker overwegen."

Kans op eremetaal

Ter voorbereiding heeft Grosjean alvast contact gezocht met Marcus Ericsson, die eveneens de overstap van F1 naar IndyCar heeft gemaakt. "Ik heb er al met Marcus Ericsson over gesproken en hij vindt het echt fantastisch. Het is anders en volgens hem hebben de coureurs daar meer invloed [op het resultaat]. Natuurlijk zijn sommige teams beter dan andere, maar in principe maakt iedereen kans om een race te winnen."

Juist dat aspect mist Grosjean in de Formule 1. Voorafgaand aan een raceweekend weet de man met startnummer 8 al dat hij zijn handen dicht mag knijpen met een puntje. "Kijk maar naar een dag als vandaag", refereert hij aan de kwalificatie in Imola "Kevin [Magnussen] en ik hebben erg goede ronden afgewerkt en waar staan we op de grid? Zestiende en zeventiende. Dat is lastig te accepteren. Ik wil graag weer races winnen of in ieder geval kans maken en ook lol hebben. In dat opzicht staat IndyCar zeker op mijn lijstje."

