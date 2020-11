Hunter-Reay blijft in 2021 bij Andretti Autosport

Het huidige contract van Hunter-Reay en sponsor DHL bij Andretti Autosport liep aan het eind van dit seizoen af en er waren geruchten dat de Amerikaan zou vertrekken. Hij zou in de belangstelling hebben gestaan bij Arrow McLaren SP om Oliver Askew te vervangen, maar dat zitje ging naar Felix Rosenqvist. Daarnaast plaatste de Andretti Autosport-auto met startnummer 98, bestuurd door Marco Andretti, zich niet bij de eerste 22 auto’s in het kampioenschap. Andretti loopt daardoor een bedrag van 1 miljoen dollar mis. Daardoor kwam de geruchtenmolen op gang dat het team in 2021 niet vijf, maar vier auto's in zou zetten.

Teameigenaar Michael Andretti vertelde voor de seizoensafsluiting in St. Petersburg al aan Motorsport.com dat hij erop mikt met vijf auto’s verder te gaan en nu heeft een andere hooggeplaatste bron binnen het team ons verteld dat zowel Hunter-Reay als DHL snel een nieuw contract gaan tekenen. Mogelijk gaat het om een overeenkomst voor slechts één seizoen, hoewel wel duidelijk is dat de teameigenaar graag wil dat Hunter-Reay ook daarna onderdeel van zijn renstal blijft.

Hunter-Reay racet al sinds 2010 voor Andretti in de IndyCar. Met dat team pakte hij in totaal vijftien overwinningen. Het meest succesvolle seizoen was 2021 toen hij vier overwinningen pakte en aan het eind van het jaar kampioen werd. In 2014 scoorde Hunter-Reay drie overwinningen op weg naar de zesde plek in het kampioenschap. De mooiste overwinning pakte hij destijds tijdens de Indy 500, waarin hij een intense strijd met drievoudig Indy 500-winnaar Helio Castroneves in zijn voordeel besliste.

Tot dusver heeft Andretti slechts twee coureurs bevestigd voor het IndyCar-seizoen 2021. Colton Herta en Alexander Rossi, de nummers drie en negen in het kampioenschap van 2020, zijn zeker van hun plek. Op korte termijn wordt de bevestiging van Hunter-Reay dus verwacht en het ligt ook in de lijn der verwachting dat Marco Andretti weer instapt in de auto waarvan hij mede-eigenaar is. Als James Hinchcliffe erin slaagt om de benodigde financiële middelen te vinden is hij de favoriet om het vijfde zit bij Andretti Autosport in te nemen. De laatste drie races van het seizoen reed de Canadees als vervanger van Zach Veach al in de auto met startnummer 26.