Grosjean pakt IndyCar-pole in St. Pete, Van Kalmthout klaar na Q1

St. Petersburg is traditiegetrouw de opening van het IndyCar-seizoen en dat is in 2023 niet anders. Het korte stratencircuit in Florida is listig en dat zou tijdens de kwalificatie ook blijken, al viel dat tijdens Q1 nog mee. Het uit 27 coureurs bestaande veld is daarvoor opgedeeld in twee groepen, van wie de beste zes rijders zich plaatsen voor Q2. In de eerste groep wist regerend Indy 500-winnaar Marcus Ericsson zich ternauwernood te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie door de zesde tijd te noteren, vlak voor zijn debuterende teamgenoot Marcus Armstrong. McLaren-coureur Felix Rosenqvist klokte intussen de snelste tijd en dook als enige onder de grens van één minuut. Christian Lundgaard volgde op P2, voor Kyle Kirkwood, Patricio O'Ward en Scott McLaughlin.

De tweede groep in Q1 leek op papier sterker met vier IndyCar-kampioenen en diverse andere toppers. Dit leverde dan ook één grote verrassing op, want Josef Newgarden wist met zijn Penske niet verder te komen dan P7 in zijn groep en was daarmee klaar met de kwalificatie. Dat gold ook voor Rinus van Kalmthout. De Nederlander van Ed Carpenter Racing reed de twaalfde tijd in zijn groep en moet zondag dus vanuit de achterhoede komen. Dat is deels buiten zijn schuld, omdat hij tijdens een snelle ronde werd gehinderd door Alex Palou. De kampioen van 2021 klokte de vierde tijd en ging wel door, net als snelste man Scott Dixon, Andretti-rijders Colton Herta en Romain Grosjean, McLaren-rijder Alexander Rossi en regerend kampioen Will Power.

Andretti Autosport domineert Q2

Het veld voor het tweede segment van de kwalificatie bestond zodoende uit drie coureurs van Andretti Autosport, drie rijders van Arrow McLaren en drie mannen van Ganassi, aangevuld met twee rijders van Penske en Lundgaard van Rahal Letterman Lanigan. De zes snelste rijders verzekerden zich van een plek in de Fast Six en maar liefst drie van die plekken gingen naar Andretti. Herta klokte met 59.544 de snelste tijd van de sessie, terwijl Kirkwood en Grosjean hem op de hielen zaten en de top-drie voltooiden voor het team van Michael Andretti. O'Ward was de enige andere rijder binnen twee tienden van Herta en besloot de sessie op P4, terwijl Ericsson en McLaughlin de laatste plekken in de Fast Six veroverden. Voor onder meer Palou, Dixon en Power viel dus het doek.

Uitslag IndyCar St. Petersburg - Q2

Grosjean houdt hoofd koel in crashfestijn

De zes snelste rijders mochten vervolgens in de Fast Six gaan uitvechten wie zondag vanaf pole-position mag vertrekken in de openingsrace. Al snel werd duidelijk dat die in ieder geval niet naar Kirkwood zou gaan, want de Amerikaan crashte nog voordat hij een tijd kon noteren. Na de hervatting ging vervolgens ook McLaughlin in de fout, waardoor er nog vier kanshebbers overbleven. Van dat gezelschap bleek Grosjean uiteindelijk de snelste. Met 59.553 noteerde hij zijn persoonlijk snelste tijd op het moment dat het moest, waardoor hij teamgenoot Herta op maar liefst vier tienden achterstand zette. O'Ward start zondag vanaf P3, terwijl Ericsson naast hem plaatsneemt op de eerste startrij.

Uitslag IndyCar St. Petersburg - Fast Six