Kanaan over naderend IndyCar-pensioen: "Ga het iedere dag missen"

Woensdag maakte Tony Kanaan bekend dat de aankomende Indianapolis 500 zijn laatste race in de IndyCar Series wordt. De 107e editie van The Greatest Spectacle in Racing wordt daarmee zijn 390e en laatste start op het hoogste niveau qua single-seaters in de Verenigde Staten. Daarin verschijnt de inmiddels 48-jarige Braziliaan aan de start namens Arrow McLaren, dat het team voor de Indy 500 uitbreidt met een vierde auto. Het was voor Kanaan niet makkelijk om de knoop door te hakken om zijn carrière eind mei af te sluiten, maar spijt van het besluit heeft hij niet. Tegelijkertijd zet hij de deur ook op een kiertje voor een eventuele terugkeer.

"Het is een beetje vreemd. Lauren [Kanaan's vrouw] vroeg me of ik er klaar voor was. Maar wat betekent dat eigenlijk?", vraagt Kanaan zich af na een vraag hoe hij zich voelt over zijn besluit. "Met Arrow McLaren hebben we dit al enige tijd gepland. Het team was daarbij geweldig en ik hield het behoorlijk. Maar na twee minuten stroomden de berichtjes binnen. Toen kwam het besef pas echt. Daarna werd het een prachtige dag. Ik heb een prachtige reis gehad. Iemand vroeg mij of ik hier spijt van ga krijgen? Mijn vrouw heeft die vragen vanochtend al gesteld en ik denk niet dat 'spijt' de lading dekt. Wel ga ik het iedere dag van mijn leven missen. Ik mis het nu al, maar het gaat prima. Dat denk ik in ieder geval. Eind mei gaat het moeilijker worden, maar ik heb vrede met mijn besluit. Ik heb een geweldig team achter mij en ik heb een geweldige carrière gehad. Ik heb een uitstekende kans om deze race te winnen. Als dat lukt, zitten we hier volgend jaar misschien weer. Je weet het niet!"

Aanbod McLaren kon niet afgeslagen worden

Kanaan heeft een prachtige carrière achter de rug in IndyCar. In 1998 debuteerde de man uit Salvador als regerend Indy Lights-kampioen met Tasman Motorsports in de CART World Series. Ook de vier daaropvolgende seizoenen kwam Kanaan in die klasse uit, alvorens hij in 2003 overstapte naar de IndyCar Series. Bij Andretti Green Racing kwam Kanaan in een topteam terecht, waarmee hij in 2004 zijn eerste en uiteindelijk enige IndyCar-titel won. In 2011 stapte hij over naar KV Racing Technology en met die renstal won hij in 2013 zijn tot dusver enige Indy 500. In de daaropvolgende jaren zou Kanaan nog uitkomen voor Chip Ganassi Racing en AJ Foyt Racing. Met laatstgenoemde team reed hij in 2019 zijn laatste volledige seizoen, gevolgd door een ovalprogramma in 2020. Daarna keerde hij voor twee jaar terug naar Ganassi, in eerste instantie voor opnieuw een ovalprogramma en vorig jaar alleen voor de Indy 500.

Met topteam Ganassi werd Kanaan vorig jaar knap derde in de Indy 500 en ook in 2023 komt hij in die race uit voor een sterk team. Er zijn echter geen garanties dat hij de komende jaren opnieuw zo'n kans gaat krijgen en dat speelde dan ook een rol in zijn besluit om zijn pensioen aan te kondigen. "Je bent hier nooit klaar voor, maar je moet je opties afwegen. Ik ben van fulltime naar parttime gegaan. Ik ben inmiddels 48 en ik heb een prachtige carrière gehad. Hoewel ik niet wil gaan, komt dat moment eraan. Als je slim bent, neem je op de juiste momenten de juiste besluiten", legt Kanaan uit. "Ik kwam naar deze sport om zoveel mogelijk te winnen en zo goed mogelijk te presteren. Ik wil hier absoluut niet naartoe komen om alleen maar mee te doen, dus dan weeg je je opties af."

Het aanbod van McLaren kon Kanaan in ieder geval niet afslaan. "Vorig jaar was een heel goede race. Maar toen ik over de finish kwam, werd mij gevraagd of ik dat nogmaals zou kunnen. Wat mij betreft kan ik dit nog tien jaar blijven doen, als ik kijk naar hoe ik voor mezelf zorg. Maar dat is niet het punt", vervolgt hij. "Krijg ik nogmaals de kans om dit met het juiste team te doen, zodat ik kan winnen? Zak [Brown] belde mij en ik keek naar de uitslag van 2022. Er waren twee teams die domineerden: het team waar ik voor reed, en het team dat mij belde. Zo'n aanbod kan je niet afslaan."

Tony Kanaan op weg naar zijn tot dusver enige Indy 500-zege. Foto: Jay Alley