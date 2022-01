De PeopleReady Force for Good Challenge maakt deel uit van een nieuwe samenwerking tussen uitzendreus PeopleReady en de IndyCar Series. Het bedrijf keert de eerste coureur die in het seizoen 2022 op zowel een oval, een stratencircuit als een permanent circuit wint een bonus van een miljoen dollar uit. De betreffende rijder mag daarvan de helft delen met zijn team, de andere helft gaat naar een zelf aangewezen goed doel. Daarnaast deelt PeopleReady nog eens tienduizend dollar uit aan elke verschillende winnaar. Dit bedrag wordt eveneens voor de helft aan een goed doel geschonken.

Het is de vraag in hoeverre de hoofdprijs uitgekeerd zal worden. In 2021 wonnen twee coureurs drie races - Alex Palou en Colton Herta - maar geen van beiden won een race op een oval. In het verleden gebeurde het echter vaker dat een coureur op de drie verschillende soorten circuits als winnaar over de meet kwam. In 2015 flikte Scott Dixon het kunstje, een jaar later werd dat herhaald door Will Power. Josef Newgarden presteerde het in 2017 en 2020, Alexander Rossi in 2018 en Simon Pagenaud in 2019.

