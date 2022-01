AJ Foyt Racing breidt uit en laat Calderon debuteren in IndyCar

De afgelopen jaren zette AJ Foyt Racing steevast twee auto’s in, terwijl er voor de Indy 500 werd uitgebreid naar een derde bolide. Die derde auto kan in 2022 fulltime ingezet worden dankzij de uitbreiding van de samenwerking tussen het team van viervoudig Indy 500-winnaar A.J. Foyt en sponsor ROKiT. Het mediabedrijf was in 2021 al sponsor van de auto met startnummer 14 en dat wordt dit jaar uitgebreid met sponsoring van de #11. Die bolide gaat tijdens de races op road courses en stratencircuits bestuurd worden door debutante Tatiana Calderon. Wie de races op de ovals voor zijn of haar rekening gaat nemen, is nog niet bekend.

Calderon racete de afgelopen twee seizoenen in de Japanse Super Formula, wat ze in 2021 combineerde met het World Endurance Championship. Dit jaar wordt ze bij AJ Foyt Racing de teamgenote van Dalton Kellett en Indy Lights-kampioen Kyle Kirkwood. “Ik ben uitgelaten en Jonathan Kendrick [mede-oprichter ROKiT], ROKiT en AJ Foyt Racing enorm dankbaar voor de kans om in de IndyCar te racen”, vertelde Calderon. “Ik kan niet wachten om naar St. Petersburg te gaan voor de eerste race van het seizoen! Ik ben me enorm bewust van de uitdaging die voor mij ligt, maar dit is de kans van mijn leven en daar wil ik graag het maximale uit halen.”

Met het IndyCar-debuut van Calderon is er voor het eerst sinds 2013 weer een dame die aan vrijwel alle races meedoet. De Colombiaanse treedt daarmee in de voetsporen van Simona de Silvestro, die tussen 2010 en 2013 fulltime in het kampioenschap reed. Daarvoor reden onder meer Sarah Fisher, Ana Beatriz en Danica Patrick al fulltime in de IndyCar. Van dat gezelschap was Patrick de succesvolste: in 2008 werd ze in Motegi de eerste dame die een IndyCar-race op haar naam schreef en in 2009 werd ze derde tijdens de Indy 500. In dat jaar werd de Amerikaanse bovendien vijfde in het kampioenschap.

Tatiana Calderón, A.J. Foyt Racing Chevrolet at Mid-Ohio, July 6, 2021. Foto: Yesid Pamplona