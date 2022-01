Eind september kondigde Ed Carpenter Racing al aan dat Rinus VeeKay in 2022 aan zijn derde IndyCar-seizoen in dienst van de formatie gaat beginnen. Het was echter nog niet duidelijk wie er achter het stuur van de tweede bolide van het team zou kruipen. Daar is inmiddels verandering in gekomen, want ECR heeft Conor Daly aangekondigd als coureur van de auto met startnummer 20. Tegelijkertijd maakte het team de komst van sponsor BitNile, een bedrijf dat gespecialiseerd is in cryptomunten en decentralized finance, bekend.

“Het is zonder twijfel een van de belangrijkste kansen van mijn carrière om BitNile te mogen vertegenwoordigen. Dit is een geweldige samenwerking die we graag willen versterken en laten groeien in de jacht op overwinningen”, zei Daly, die in 2020 en 2021 ook de teamgenoot van VeeKay was bij Ed Carpenter Racing maar nu voor het eerst een heel seizoen gaat rijden. “Het is ongelofelijk om voor een volledig seizoen terug te keren bij Ed Carpenter Racing. Sinds 2017 heb ik niet de kans gehad om een heel jaar voor een team te racen, dus hier ben ik heel dankbaar voor. Ik heb veel vertrouwen in ECR en ieder jaar worden we samen beter.”

Met de bevestiging dat Daly het hele seizoen 2022 afwerkt in de ECR-bolide met startnummer 20 breekt het team met de gang van zaken van de afgelopen jaren. Sinds 2014 nam teameigenaar Ed Carpenter ieder jaar de IndyCar-races op ovals voor zijn rekening in de auto met nummer 20, terwijl er een andere rijder werd aangesteld voor de stratencircuits en road courses. Daly vervulde die rol de afgelopen twee seizoenen, terwijl VeeKay wel alle races reed in de bolide met startnummer 21. Daly is in 2022 dus het hele jaar de teamgenoot van de Nederlander, terwijl Carpenter een derde auto voor zichzelf gaat inzetten tijdens de Indy 500. Op een later moment wordt mogelijk nog aangekondigd dat de teameigenaar dat ook doet tijdens de overige races op ovals.