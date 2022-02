IndyCar 2022: Coureurs, kalender, starttijden, tv-zenders en meer

Na twee seizoenen waarin de gevolgen van het coronavirus duidelijk merkbaar waren, hoopt de IndyCar Series in 2022 een normaal seizoen af te kunnen werken. Gezien de huidige situatie rond COVID-19 lijkt de kans klein dat er nog races zonder of met fors minder publiek verreden moeten worden, of dat races helemaal van de kalender verdwijnen zoals in 2020 en 2021 wel het geval was.

De IndyCar staat in 2022 voor het eerste bezoek aan het buitenland sinds 2019 en met 17 races is de kalender opnieuw prima gevuld. Dat mag ook gezegd worden over het startveld: er staan bij iedere race in ieder geval 25 auto’s aan de start en de races op road courses en stratencircuits zijn verzekerd van 26 inschrijvingen. Een van de vaste deelnemers is Rinus van Kalmthout, die aan zijn derde seizoen in de IndyCar begint en opnieuw een stap vooruit hoopt te zetten. Die grote stap vooruit maakte Alex Palou vorig jaar al, want hij begint in 2022 als titelverdediger aan het nieuwe seizoen.

IndyCar-coureurs 2022

Ten opzichte van 2021 zijn er op het rijdersfront de nodige veranderingen. Zo staan er zes debutanten aan de start van de eerste race, die op 27 februari wordt verreden op het stratencircuit van St. Petersburg: Tatiana Calderon en Kyle Kirkwood bij A.J. Foyt Racing, Devlin DeFrancesco bij Andretti Steinbrenner Autosport, David Malukas debuteert voor Dale Coyne Racing, Callum Ilott bij en Juncos Hollinger Racing en Christian Lundgaard doet dat in dienst van Rahal Letterman Lanigan.

Daarnaast zijn er meerdere verschuivingen te noteren. De meest besproken transfer van afgelopen winter kwam op naam van Romain Grosjean, die Dale Coyne Racing verruilt voor Andretti Autosport. Zijn plek bij Coyne wordt ingevuld door Takuma Sato, die daarmee een gat achterlaat bij Rahal Letterman Lanigan. Dat wordt opgevuld door Jack Harvey, die daarmee bij Meyer Shank Racing ruimte creëerde voor de komst van Simon Pagenaud. Hij wordt de teamgenoot van Helio Castroneves, die dit jaar voor het eerst sinds 2017 fulltime IndyCar-coureur is.

De overige teams kiezen in 2022 voor stabiliteit. Andretti Autosport houdt naast de komst van DeFrancesco en Grosjean vast aan Alexander Rossi en Colton Herta, terwijl Chip Ganassi Racing dezelfde vier rijders inzet als vorig jaar: naast kampioen Palou zijn dat Scott Dixon, Marcus Ericsson en Jimmie Johnson. Arrow McLaren SP heeft opnieuw gekozen voor Pato O’Ward en Felix Rosenqvist, terwijl Team Penske één auto minder inzet na het vertrek van Pagenaud. Wel blijven Josef Newgarden, Scott McLaughlin en Will Power actief voor de renstal.

Ook Ed Carpenter Racing heeft voor 2022 gekozen voor stabiliteit, hoewel opgemerkt dient te worden dat teameigenaar Ed Carpenter een kleinere rol gaat spelen dan de afgelopen jaren. Hij nam in de #20 alle ovalraces voor zijn rekening, maar dat doet hij in 2022 niet meer. Dat biedt Conor Daly de kans om naast de races op stratencircuits en road courses ook op de ovals voor ECR te racen. Daarmee is hij voor het derde opeenvolgende jaar de teamgenoot van Van Kalmthout, die aan zijn derde jaar in de hoogste Amerikaanse singleseater-klasse begint.

Rinus van Kalmthout pakte in 2021 zijn eerste IndyCar-zege en werd twaalfde in de titelstrijd Foto: Barry Cantrell / Motorsport Images

Waarom racet Van Kalmthout met startnummer 21?

Rinus van Kalmthout begint in 2022 aan zijn derde seizoen in de IndyCar en opnieuw komt hij uit voor Ed Carpenter Racing. Voor dat team maakte hij in 2020 zijn debuut in de klasse en won hij vorig jaar zijn eerste race. Dat alles deed de Nederlander met het startnummer 21 op de auto. Dat nummer heeft Van Kalmthout – die in de Verenigde Staten bekend is onder de naam VeeKay – overigens niet zelf gekozen, want de startnummers in de IndyCar zijn gekoppeld aan de teams. Zo staan 9 en 10 synoniem voor Chip Ganassi Racing en zet Penske al jaren startnummers 2, 3 en 12 in. Ed Carpenter Racing gebruikt traditiegetrouw startnummers 20 en 21. De enige keer dat een coureur wel zijn startnummer kan kiezen, is als diegene kampioen is. Dan mag hij ervoor kiezen om met startnummer 1 te rijden.

IndyCar-auto 2022: de Dallara IR-18

Daar waar de Formule 1-teams door de nieuwe technische reglementen voor 2022 een geheel nieuwe auto moesten ontwikkelen, geldt dat voor de teams in de IndyCar niet. In de Amerikaanse klasse rijden alle coureurs met dezelfde auto, de door Dallara ontwikkelde IR-18. Die bolide wordt al sinds 2018 gebruikt. Het chassis van de IR-18 stamt zelfs al uit 2012. Destijds werd de DW12 geïntroduceerd en het chassis van die auto wordt ook gebruikt voor de huidige generatie IndyCar-bolides. In 2018 is er een geheel nieuwe aero kit ontwikkeld voor dit chassis en sindsdien zijn er alleen vanwege de veiligheid nog dingen aangepast. In 2019 werd de Advanced Frontal Protection geïntroduceerd, in 2020 werd dat vervangen door het door Red Bull Advanced Technologies ontwikkelde aeroscreen.

Welke motor gebruikt de IndyCar?

Onder de motorkap van de IndyCar-auto’s liggen krachtbronnen van Chevrolet en Honda. Zij hebben allebei een 2.2 liter V6-motor met dubbele turbo ontwikkeld. Op reguliere circuits en korte ovals levert de motor zo’n 675 pk, met het push-to-pass-systeem kunnen de coureurs korte tijd over 60 pk extra beschikken. Op ovals van anderhalve mijl wordt het vermogen teruggeschroefd tot 625 pk, op speedways zoals Indianapolis is het vermogen zo’n 575 pk. In 2022 worden deze motoren echter voor het laatst gebruikt, want volgend jaar stapt de IndyCar over op hybride krachtbronnen. De nieuwe 2.4 liter V6-motor met dubbele turbo wordt dan aangevuld met een soort KERS-systeem, waardoor het vermogen tot zo’n 900 pk moet stijgen.

IndyCar-kalender 2022

Datum Race Circuit Type circuit Starttijd Starttijd (NL) 27 februari Grand Prix van St. Petersburg St. Petersburg Stratencircuit 12.00 uur 18.00 uur 20 maart Xpel 375 Texas Motor Speedway Oval 12.30 uur 18.30 uur 10 april Grand Prix van Long Beach Long Beach Stratencircuit 15.00 uur 21.00 uur 1 mei Grand Prix van Alabama Barber Motorsports Park Permanent circuit 12.30 uur 18.30 uur 14 mei GMR Grand Prix Indianapolis Motor Speedway Permanent circuit 15.00 uur 21.00 uur 29 mei Indianapolis 500 Indianapolis Motor Speedway Oval 11.00 uur 17.00 uur 5 juni Grand Prix van Detroit Belle Isle Stratencircuit 15.00 uur 21.00 uur 12 juni Grand Prix at Road America Road America Permanent circuit 12.30 uur 18.30 uur 3 juli Indy 200 at Mid-Ohio Mid-Ohio Permanent circuit 12.00 uur 18.00 uur 17 juli Indy Toronto Exhibition Place Stratencircuit 15.00 uur 21.00 uur 23 juli Hy-VeeDeals.com 250 Iowa Speedway Oval 16.00 uur 22.00 uur 24 juli Hy-Vee Salute to Farmers 300 15.00 uur 21.00 uur 30 juli n.n.b. Indianapolis Motor Speedway Permanent circuit 12.00 uur 18.00 uur 7 augustus Music City Grand Prix Nashville Stratencircuit 15.00 uur 21.00 uur 20 augustus Bommarito Automotive Group 500 World Wide Technology Raceway Oval 18.00 uur 0.00 uur 4 september Grand Prix van Portland Portland Permanent circuit 15.00 uur 21.00 uur 11 september Grand Prix van Monterey Laguna Seca Permanent circuit 15.00 uur 21.00 uur

Het coronavirus was voor veel raceklassen een grote stoorzender in 2020 en 2021 en de IndyCar vormt daarop geen uitzondering. Daar waar de kalender in 2020 echt helemaal op de schop moest, keerde de klasse in 2021 alweer redelijk terug naar normaal met een kalender van 16 races. Wel moest het geplande bezoek aan Toronto opnieuw worden afgelast, waardoor alle races zich afspeelden binnen de landsgrenzen van de Verenigde Staten.

Toronto keert in 2022 echter wel terug op de IndyCar-kalender en daarmee wordt het traditionele bezoekje aan de grootste Canadese stad na twee seizoenen afwezigheid in ere hersteld. Ten opzichte van 2021 zijn er meer veranderingen doorgevoerd aan het programma. De oval van Texas organiseert niet langer twee IndyCar-races en dat geldt ook voor het stratencircuit van Detroit, waar een week na de Indy 500 traditiegetrouw een double-header op het programma stond. De twee vrijgekomen plekken op de 17 races tellende kalender worden in 2022 ingenomen door de oval van Iowa, dat na een jaar afwezigheid dus twee races organiseert.

Het nieuwe IndyCar-seizoen wordt op 27 februari traditiegetrouw afgetrapt met de race in St. Petersburg. Vorig jaar ging die eer eenmalig naar Barber Motorsports Park, dat dit jaar de vierde race van het seizoen houdt. Het seizoen wordt op de in de Verenigde Staten beladen datum van 11 september afgesloten met een race op het historische Laguna Seca.

Helio Castroneves won namens Meyer Shank Racing de laatste editie van de Indy 500 Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

Wanneer is de Indy 500?

Het absolute hoogtepunt van het IndyCar-seizoen vindt echter al redelijk vroeg in het seizoen plaats, namelijk op 29 mei 2022. De Indianapolis 500 is met afstand de meest prestigieuze race op de kalender en wordt dit jaar alweer voor de 106e keer verreden. De wedstrijd wordt traditiegetrouw altijd in het laatste weekend van mei verreden en slechts één keer werd daar in al die jaren van afgeweken. Dat was in 2020, toen het coronavirus ervoor zorgde dat de Indy 500 moest worden uitgesteld tot 23 augustus.

IndyCar kijken op televisie

De IndyCar wordt in Nederland al jarenlang uitgezonden door Ziggo Sport en dat is in 2022 niet anders. Doordat de zender de rechten van de Formule 1 heeft verloren, gaat in de verslaggeving meer nadruk gelegd worden op het Amerikaanse kampioenschap. In 2022 zendt Ziggo Sport alle 17 kwalificaties en races van het IndyCar-seizoen live uit, terwijl afgelopen jaar alleen de races en de kwalificatie voor de Indy 500 rechtstreeks werden uitgezonden. Alle races worden in ieder geval uitgezonden op het speciale racekanaal Ziggo Sport Racing.