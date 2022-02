IndyCar en Motorsport Network presenteren resultaten grootste fanonderzoek ooit

Meer dan 53.000 fans hebben de door Motorsport Network georganiseerde IndyCar-fanenquete ingevuld, waarna de gegevens zijn geanalyseerd door Nielsen Sport

IndyCar-fans zijn over het algemeen positief over de huidige staat van de sport - zijn tevreden over het "competitieve" en "spannende" product

De sport groeit internationaal bij jongere en vrouwelijke fans

Romain Grosjean, Pato O’Ward en Helio Castroneves zijn de drie meest populaire rijders volgens de fans

Het IndyCar-publiek is een fervent contentconsument op meerdere platforms

St. Petersburg, Florida (25 februari 2022) – INDYCAR en Motorsport Network hebben vandaag de belangrijkste bevindingen gepresenteerd van het wereldwijde IndyCar-fanonderzoek 2022 De enquête werd in januari gelanceerd in opdracht van IndyCar, gehost door Motorsport Network en geanalyseerd door Nielsen Sports, de wereldwijde informatie-, data-, en meetexperts. Uitgevoerd in elf talen op het Motorsport.com platform en met reacties van meer dan 53.000 fans in 147 landen, toonde de enquête aan dat IndyCar een loyale en positieve fanbase heeft behouden, terwijl de aantallen fans onder jongere en meer diverse demografische groepen in de afgelopen jaren zijn gegroeid.

IndyCar en Motorsport Network presenteren resultaten van het grootste fanonderzoek ooit Photo by: IndyCar

Het zal niemand verbazen dat 56 procent van de reacties afkomstig was uit de VS. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Canada stonden ook in de top 5, wat erop wijst dat de belangstelling voor de NTT IndyCar Series internationaal toeneemt. Deze groei weerspiegelt een groeiend en meer divers publiek, dat wordt benadrukt door 37 procent van de respondenten die jonger zijn dan 35 jaar en 12,2 procent van de respondenten die zich als vrouw identificeren. Dit is het op één na hoogste percentage vrouwelijke deelnemers aan een door Motorsport Network georganiseerde enquête.

"IndyCar groeit - in een historisch en hoog tempo," zei Mark Miles, President en CEO van Penske Entertainment Corporation. "Ons product wordt gezien als competitief en spannend, en net zoals we nieuwe en getalenteerde coureurs hebben aangetrokken voor ons veld, hebben we ook bewonderenswaardig succes gezien in het aantrekken van nieuwe enthousiastelingen in onze gelederen. Dit omvat een groter internationaal publiek, meer millennials en Gen Z-fans en meer vrouwen, wat resulteert in een fantastische groei bij ons wereldwijde publiek. Nu we beginnen aan een belangrijk jaar voor IndyCar, zijn we enorm bemoedigd door het beeld dat het wereldwijde IndyCar-fanonderzoek geeft. We kijken uit naar een schitterend jaar in 2022 en hebben er alle vertrouwen in dat de toekomst rooskleurig is voor de NTT IndyCar Series en haar sterren."

De algemene waardering voor de races is hoog. De top 5 kenmerken van IndyCar, zoals blijkt uit de enquête, zijn: "competitief", "spannend", "vermakelijk", "groeiend" en "gevaarlijk", waarbij meer dan 80 procent van de ondervraagden IndyCar als "competitief" beschouwt.

Uit de bevindingen van het Motorsport Network IndyCar fanonderzoek blijkt dat fans races live willen zien, voornamelijk op tv. De meeste IndyCar-consumenten kijken nu naar races via een combinatie van kabel- en streamingplatforms, waarbij laatstgenoemde meer gebruikt wordt dan free-to-air. Paywalls blijven een punt van zorg voor sommige fans in specifieke markten, waardoor de toegang tot live races mogelijk wordt beperkt. Sociale media zijn voor alle fans het belangrijkste platform geworden voor content buiten de raceweekenden en voor mensen onder de 35 jaar de belangrijkste bron van alle IndyCar-content.

IndyCar en Motorsport Network presenteren resultaten van het grootste fanonderzoek ooit Photo by: IndyCar

Op basis van de respondenten blijkt esports steeds relevanter voor IndyCar-fans, waarbij bijna de helft wekelijks aan gaming doet. Dit cijfer stijgt tot 85 procent onder 16-24-jarigen en 70 procent onder 25-34-jarigen, wat duidt op een mooi publiek voor de aankomende release van een IndyCar videogame.

"Het was fascinerend om te werken aan deze grootste wereldwijde IndyCar-fanenquête ooit en de onontkoombare conclusie is dat fans erin geloven dat IndyCar zich op de weg naar boven bevindt," zei James Allen, President van Motorsport Network. "IndyCar is het single seater racekampioenschap bij uitstek in Noord-Amerika, maar het heeft al lang een fanschare op andere continenten vanwege prominente internationale coureurs die er racen. Vandaag de dag wordt de internationale samenstelling van de grid weerspiegeld in de resultaten van de enquête, met een sterke geografische spreiding buiten Noord-Amerika. Hoewel de serie trouwe aanhangers in de oudere leeftijdsgroepen heeft, met name in de VS, zal IndyCar de gegevens over zijn nieuwe, jongere en vrouwelijke fans internationaal nauwkeurig bestuderen. Dankzij het internet en sociale media die gemakkelijk toegang geven tot content, kan iedereen waar dan ook vandaag IndyCar-fan worden. En gaming en esports gaan in de toekomst duidelijk een belangrijke rol spelen. Het zal fascinerend zijn om te zien hoe de trends zich de komende jaren ontwikkelen."

Ondanks de COVID-pandemie is er nog steeds een sterke wens om wedstrijden live bij te wonen. Meer dan 80 procent van de respondenten gaf aan graag een race live te willen bezoeken, terwijl bijna 50 procent van de respondenten aangaf in de afgelopen 5 jaar wel eens een race live te hebben bijgewoond. Een van de belangrijkste factoren die het live bijwonen van races in de weg staan, is de onmogelijkheid voor fans om een lokale race bij te wonen, vooral buiten Noord-Amerika.

Vanuit ecologisch oogpunt hechten jongere fans meer belang aan groene initiatieven in de autosport, en hoewel de meesten tevreden waren met wat IndyCar doet om groener te zijn, vindt meer dan 20 procent van de vrouwelijke fans dat IndyCar meer zou moeten doen op het gebied van duurzaamheid.

IndyCar en Motorsport Network presenteren resultaten van het grootste fanonderzoek ooit Photo by: IndyCar

"Na het succes van de Formule 1-fanenquête was het een genoegen om samen met Motorsport Network betrokken te zijn bij een andere wereldwijde motorsport-enquête. Onze samenwerking levert niet alleen interessante inzichten op over verschillende motorsportdisciplines, maar ook bruikbare meningen van fans die een serie kunnen helpen groeien en evolueren op een manier die zowel oude als nieuwe fans aanspreekt. Ik kijk uit naar onze volgende enquête met Motorsport Network om meer inzichtelijke meningen te achterhalen van onze enorme wereldwijde motorsport-fanbase,” zei Nigel Geach, Senior Vice President, Global Motorsport, Nielsen Sports.

De bevindingen van de enquête werden vandaag gepresenteerd tijdens de openingsronde van het seizoen 2022 van de NTT IndyCar Series en bevatten inzichten in de omvang en demografie van het publiek van de sport, de houding van de fans ten opzichte van de sport, hun affiniteit met IndyCar-races, teams en coureurs, en hun consumptie van racen als publiek op afstand en live.

Andere belangrijke bevindingen uit het wereldwijde IndyCar-fanonderzoek 2022 zijn:

Circuits en competitie

De vijf belangrijkste races voor de fans zijn: de Indianapolis 500, Long Beach, Road America, Laguna Seca en St. Petersburg.

IndyCar-fans zijn blij met de mix van circuits (stratencircuits, permanent en oval) en vinden dat dit de beste test is voor het talent van een coureur. Ze vinden ook dat de sport nu gezonder is dan drie jaar geleden, met de juiste balans tussen sport en entertainment.

Voor de toekomst willen de fans dat IndyCar: Meerdere leveranciers heeft in de belangrijkste categorieën: banden, chassis De Indy 500 blijft een evenement met dubbele punten De bemoeienis van de stewards minimaliseert en de coureurs laat racen. De operationele kosten van de teams beheersbaar blijven en prioriteit geven aan close racing boven technische innovatie

Fans zijn sterk tegen het veranderen van raceformats en tonen weinig interesse in kwalificatiewijzigingen.

Meest populaire teams, rijders en races

Bijna 80 procent van de fans steunt een aantal teams en coureurs.

Jongere fans, jonger dan 24 jaar, volgen vaker één coureur.

Fans in Zuid- en Centraal-Amerika en Azië-Pacific volgen meer dan twee keer zo vaak een favoriete coureur.

Team Penske werd met 19 procent van de stemmen verkozen tot het favoriete team, gevolgd door Andretti Autosport en Arrow McLaren SP, die op de tweede plaats eindigden met elk 17 procent van de stemmen.

Romain Grosjean werd verkozen tot de populairste IndyCar-coureur met 32 procent van de fans die hem in hun top 3 plaatsten en bijna 12 procent van de fans die hem als hun favoriete coureur bestempelden. Pato O'Ward werd tweede met een bijzonder hoog aantal stemmen van jonge fans en verkozen tot nummer één door vrouwelijke fans. De derde plaats was voor Helio Castroneves, gevolgd door Scott Dixon. Alexander Rossi was op de vijfde plaats de hoogst genoteerde Amerikaanse coureur.

De top 5 van meest bezochte races zijn de Indianapolis 500 (58,8%), Indianapolis Road Course (31,3%), Mid Ohio (19,0%), Road America (16,8%) en St. Petersburg (15,0%).

Aanvullende bevindingen

Voor de volledige enquête kan je het PDF-bestand https://global-indycar-fan-survey-2022.motorsport.com downloaden.