De Netflix-serie Formula 1: Drive to Survive heeft de populariteit van F1 met name in de Verenigde Staten laten stijgen. Inmiddels is de serie al toe aan zijn vierde seizoen, en komt ook de MotoGP met een eigen variant. IndyCar heeft ook wel oren naar een eigen versie. Coureurs uit de Amerikaanse klasse lieten al doorschemeren enthousiast te zijn over Drive to Survive en open te staan voor iets vergelijkbaars in de IndyCar.

Drive to Surive komt niet overeen met de feiten Mark Miles

Mark Miles, CEO bij Penske Entertainment Corp, vertelt aan Motorsport.com dat momenteel wordt gesproken met diverse productiemaatschappijen over dit project, al zijn die gesprekken nog in een vroeg stadium. "Bij het woord documentaire denk je aan historie en retro, het is een genre dat we besproken hebben", zegt Miles. "Je hebt series zonder script, zoals Drive to Survive, waarbij elke aflevering bestaat uit de opnames die ze gemaakt hebben. Zij voegen dit samen en beslissen hoe ze het verhaal presenteren. Dan heb je nog series mét script, waarbij iemand schrijft, regisseert en daar afleveringen van maakt. Denk bijvoorbeeld aan de dramaserie Yellowstone."

"En dan is er een zogenoemde gecreëerde 'schouder-content'", vervolgt de CEO. "Dit is een show van een uur over iets in de IndyCar. Het wordt misschien een eenmalig iets, maar het wordt in ieder geval geen live verslag van een race. Het wordt unieke content. Er lopen op dit moment bemoedigende gesprekken over welke ijzers we in het vuur hebben en dat soort dingen. Ik denk zelf dat een niet-gescripte versie het dichtst in de buurt komt. Ik kan wel zeggen dat er momenteel veel werk verzet wordt door goede content makers en producenten. De gesprekken over de platforms en mogelijke distributie gaan door."

Volgens Miles hoeft de serie niet helemaal up-to-date om meeslepend te zijn en dat Drive to Survive er niet onder heeft geleden dat het elke keer de races van een seizoen ervoor betrof. "Drive to Survive is door een Britse producent bedacht, deze zet de afleveringen in elkaar en verkoopt deze aan Netflix", gaat Miles verder. "Ze ontwikkelen verhalen op basis van de actualiteit op wat speelt bij de coureurs en teams. Het is een vrij vloeiend proces, maar het komt lang niet overeen met de feiten. Mochten we een deal sluiten in mei, dan ziet deze bijvoorbeeld het daglicht pas in september. Het bijzonder aan Drive to Survive is dat het mensen een kans achter de schermen biedt. Het publiek kijkt niet per se naar de races. Ze hebben interesse in de serie vanwege het drama. Ze kijken niet naar het verloop van het kampioenschap, zoals een fan doet."

"IndyCar mist intrige die F1 heeft niet"

De huidige opzet van Drive to Survive trekt zowel huidige als potentiële fans. Gezien de zeer beperkte toegang tot de F1-paddock hangt er een soort mysterie om die wereld heen. De IndyCar-paddock daarentegen staat bekend om zijn openheid, waardoor fans van dichtbij de voorbereidingen van de teams en coureurs kunnen bekijken. Miles stelt echter niet bang te zijn dat de IndyCar deze intrige mist, die geleid heeft tot het succes van Drive to Survive.

"Ik denk niet dat het een beperkende factor is. Ik denk niet dat degene die het IndyCar-project oppakt hetzelfde gaat doen als Drive to Survive. Dat werkt in F1, maar waarschijnlijk niet bij een andere klasse. De creatievelingen praten nu over de aanpak. Dit kan bijvoorbeeld gaan over rookies of vrouwen in de sport, dit verzin ik echter ter plekke. Het wordt echter niet dezelfde aanpak als Drive to Survive."