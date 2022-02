Netflix prikt datum voor vierde seizoen F1-serie Drive to Survive

Begin 2019 publiceerde Netflix het eerste seizoen van Formula 1: Drive to Survive, waarin het F1-seizoen 2018 centraal stond. Aan de hand van interviews met teambazen en coureurs werd een beeld geschetst van wat er achter de schermen gebeurt in de koningsklasse van de autosport. De serie werd goed ontvangen door de fans en zorgde zelfs voor een flinke aanwas van nieuwe fans, die de F1 hebben leren kennen door eerst naar de Netflix-serie te kijken alvorens ook in te schakelen bij de races.

Inmiddels is Formula 1: Drive to Survive alweer toe aan het vierde seizoen, waarin ditmaal de spectaculaire F1-jaargang 2021 centraal staat. Het was lang onduidelijk wanneer het nieuwe seizoen van de show te zien zou zijn op Netflix, maar inmiddels heeft de streamingdienst duidelijkheid gegeven. Vanaf vrijdag 11 maart zijn de nieuwe afleveringen allemaal beschikbaar, zo werd aangekondigd middels een reclame tijdens de Super Bowl. Daarmee komen de nieuwe aflevering van de serie opnieuw vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen beschikbaar. Op 20 maart beginnen de coureurs namelijk aan de Grand Prix van Bahrein, waarmee het seizoen 2022 geopend wordt.

Geen hoofdrol voor Verstappen

Welke verhaallijnen er gevolgd worden in het nieuwe seizoen van Drive to Survive, is nog niet bekend. Wel lijkt het voor de hand te liggen dat er onder meer aandacht is voor de overstap van Carlos Sainz Jr. naar Ferrari, Fernando Alonso’s terugkeer in de Formule 1, het debuut van Mick Schumacher en natuurlijk de prachtige F1-titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat Verstappen zelf niet aan het woord komt in het nieuwe seizoen, hij heeft ervoor gekozen om niet mee te werken aan de opnames van het nieuwe seizoen. Zo liet de Red Bull-coureur zich onder meer kritisch uit over het feit dat er rivaliteiten werden getoond die in werkelijkheid helemaal niet bestonden. “Ik heb dus besloten om er geen deel van uit te maken en niet langer interviews te geven”, zei Verstappen destijds tegen The Associated Press. “Dan is er ook niets dat ze kunnen laten zien. Ik ben niet iemand die van dat soort dramatische shows houdt, ik wil feiten en echte dingen.”