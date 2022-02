MotoGP Unlimited: Dit is de MotoGP-versie van Drive to Survive

Motorsport.com kon vorig jaar als eerste melden dat organisator Dorna Sports werkte aan een documentaireserie over de MotoGP, die begin 2022 op Amazon Prime Video zou verschijnen. Vrijwel het gehele seizoen 2021 hebben cameraploegen meegelopen in de MotoGP-paddock. Donderdag is er meer informatie naar buiten gekomen over de nieuwe serie.

Het resultaat daarvan is een serie van acht afleveringen met elk een duur van zo’n vijf minuten. In die serie worden onder meer MotoGP-kampioenen Valentino Rossi, Marc Marquez, Fabio Quartararo en Joan Mir gevolgd. Ook andere rijders, teammanagers en prominente figuren uit de paddock passeren de revue. Het afscheid van negenvoudig wereldkampioen Rossi wordt naar verluidt prominent uitgelicht in een van de afleveringen, maar ook de wereldtitel van Quartararo en de terugkeer van Marquez.

De productie getiteld ‘MotoGP Unlimited’ gaat op 16 februari in première in Madrid. Tijdens dat evenement zijn diverse kopstukken uit de MotoGP aanwezig en worden de eerste twee afleveringen van de serie vertoond. Een dag later wordt een evenement gehouden in Parijs. Het is nog niet duidelijk wanneer de afleveringen precies verschijnen op Amazon Prime Video.

MotoGP Unlimited is geïnspireerd op de succesvolle reeks Drive to Survive, die via Netflix te zien is. Producent Box to Box Films legt momenteel de laatste hand aan de Formule 1-hitserie, die voor de start van het seizoen weer via de populaire streamingdienst te zien zal zijn. De MotoGP hoopt net als de Formule 1 een nieuw publiek te trekken met de reeks. Coureurs hebben zich vorig jaar enthousiast uitgelaten over de nieuwe reeks.

Amazon Prime Video heeft een breed scala aan films en series. De streamingdienst haalde enkele jaren geleden het voormalige Top Gear-trio Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond binnen. Zij maken onder meer The Grand Tour voor de streamingdienst.