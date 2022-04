‘Indy 500 kan eindelijk 33e inschrijving voor 2022 verwelkomen’

Traditiegetrouw bestaat het deelnemersveld van de Indy 500 uit 33 auto’s, die bij de start in elf startrijen van drie auto’s aan de race beginnen. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam het slechts drie keer voor dat er niet precies 33 bolides aan de start verschenen: in 1947 waren het er 30, in 1979 en 1997 werd het startveld juist uitgebreid tot 35 auto’s. De afgelopen weken leek het echter steeds dichterbij te komen dat er ook in 2022 afgeweken zou worden van deze traditie. Het bleek voor potentiële inschrijvingen namelijk moeilijk om voldoende personeel te vinden.

Dat scenario lijkt nu echter afgewend, want er is een 33e inschrijving voor de Indy 500 van 2022. Naar verluidt slaan Cusick Motorsports en DragonSpeed de handen ineen om een extra auto in te zetten tijdens de race, zo meldt RACER. Drievoudig Indy 500-deelnemer Stefan Wilson moet achter het stuur kruipen van de Dallara DW12, die wordt aangedreven door een Chevrolet-motor. De officiële aankondiging laat hoogstwaarschijnlijk nog even op zich wachten en wordt volgende week verwacht.

Daarmee lijkt het startveld voor de Indy 500 rond. Als de inschrijving van Cusick en DragonSpeed daadwerkelijk van de grond komt, komt het aantal Chevrolet-motoren tijdens de race op 16 stuks te liggen. Van Honda is al enige tijd bekend dat zij 17 deelnemers van motoren gaan voorzien. Voor de kwalificatie voor de Indy 500 betekent de extra inschrijving nog altijd dat de Last Chance-kwalificatie vervalt. Pas als er meer dan 33 inschrijvingen zijn, komt er op zondag 22 mei een extra sessie waarin wordt bepaald wie er plaatsnemen op de laatste startrij en welke coureur(s) zich niet weten te kwalificeren.

De aanloop naar de Indy 500 begint op 17 mei met de eerste trainingsdag. Op 21 en 22 mei vindt de kwalificatie plaats, op zondag 29 mei staat de race zelf op het programma.