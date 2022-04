McLaren: O’Ward tekent binnen enkele weken nieuw IndyCar-contract

Sinds de start van het IndyCar-seizoen 2020 rijdt Patricio O'Ward in dienst van Arrow McLaren SP. Het is tot dusver een sterke combinatie gebleken: in het eerste jaar van de samenwerking stond de nu 22-jarige coureur vier keer op het podium op weg naar P4 in het kampioenschap, vorig jaar waren er zelfs twee zeges en een derde plek in de titelstrijd. Als beloning voor zijn prestaties mocht O’Ward bovendien namens McLaren deelnemen aan de Formule 1 Young Driver Test van 2021 in Abu Dhabi.

Het contract van O’Ward bij Arrow McLaren SP loopt eind 2022 af en vorige maand gaf de coureur zelf toe dat het nog onzeker was of hij zijn contract zou verlengen. Die twijfels ontstonden doordat McLaren een F1-testprogramma gaat opzetten voor IndyCar-concurrent Colton Herta. Inmiddels lijken de twijfels weggenomen, want McLaren-topman Zak Brown stelt dat de contractverlenging bijna in kannen en kruiken is. “Wat betreft Pato ziet het er goed uit”, vertelt hij aan RACER. “We begrijpen elkaar goed: we willen nog een lange tijd samen racen. En hoewel er nog niets op papier staat, is dat gezamenlijke streven er wel. Het zit eraan te komen – in de komende weken, niet maanden – dat we de samenwerking gaan verlengen. Ik kijk er behoorlijk naar uit.”

Aan de andere kant is men bij McLaren dus ook bezig met het samenstellen van een F1-testprogramma voor Herta. De Amerikaan, die in de IndyCar uitkomt voor Andretti Autosport, wordt genoemd als een belangrijke kandidaat om in F1 te debuteren als de inschrijving van Andretti Global van de grond komt. Eerst staat hem in ieder geval dat testprogramma bij McLaren te wachten. Het team heeft de plannen inmiddels rond. “Ja, het plan voor Colton ligt klaar”, zegt Brown, zonder verder in detail te willen treden. “Het is aan (teambaas) Andreas Seidl om dat plan naar buiten toe te communiceren, maar we hebben inderdaad een plan.”