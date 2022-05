Van Kalmthout noteert beste tijd in IndyCar-training Birmingham

De sessie werd opgeschrikt door een crash van Alexander Rossi. Na vijftien minuten verloor de Amerikaan de controle over zijn bolide in de laatste bocht. De Andretti-coureur stond op dat moment op de zevende plek. De bovenkant van zijn achterdemper vloog eraf, kwam weer op de baan terecht en raakte de rechter voorband van Helio Castroneves, die lek reed.

Ook Rossi's teamgenoot Romain Grosjean kende geen fijne sessie. De Fransman vloog bij bocht zeven van de baan. Hij ging op dat moment aan de leiding. De voormalig Formule 1-coureur wist wel weer uit het grind te komen. De sessie kwam later ook even stil te liggen door een uitglijder van Will Power op de plek waar Grosjean eraf was gegaan.

In de laatste minuten pakte Ed Carpenter-coureur Van Kalmthout de eerste positie. Pato O’Ward, vorig jaar op pole-position op het circuit in de staat Alabama, was 0.08 langzamer dan VeeKay. Andretti's Colton Herta steeg naar de derde plek, voor Scott McLaughlin van Penske (winnaar van de eerste race van het seizoen) en Grosjean. Daarachter werd een trio Honda's van Chip Ganassi Racing aangevoerd door regerend kampioen Alex Palou. Joseph Newgarden, die de afgelopen twee races won, was zes tienden langzamer dan Van Kalmthout en slechts elfde.

De race in Birmingham is de vierde van het seizoen. Eind mei is de befaamde Indianapolis 500.

Uitslag: Vrije training 2 IndyCar, Birmingham