Van Kalmthout claimt pole-position voor Grand Prix van Alabama

Van Kalmthout versloeg Pato O’Ward in een aantrekkelijke Fast Six-sessie. De Arrow McLaren-coureur stond aan de leiding, maar kwam in zijn laatste ronde niet tot een verbetering. Van Kalmthout slaagde er wel in zich nogmaals te verbeteren en was anderhalve tiende sneller dan O’Ward.

Alex Palou eindigde namens Chip Ganassi Racing op de derde plek. Hij won de race van vorig jaar op Barber en is uiteraard de regerend IndyCar-kampioen. Scott McLaughlin eindigde op de vierde plek. Alexander Rossi was na zijn crash eerder op de dag gewoon van de partij bij de laatste zes in de kwalificatie. Hij werd vijfde voor hekkensluiter Felix Rosenqvist.

Van Kalmthout trotseert drive through-penalty

Een eenvoudige kwalificatie was het zeker niet voor de coureur uit Hoofddorp, die eerder op de dag nog de snelste tijd produceerde in de training. VeeKay kwam tot de vierde tijd in de groepsfase en ging daarmee wel gewoon door naar de tweede fase van de kwalificatie. In die sessie ging hij iets te hard in de pitstraat waardoor hij nog een drive through-penalty moest pakken voor hij aan zijn laatste run kon beginnen.

VeeKay produceerde vervolgens een 1.06.2732 en dat was goed voor de vijfde plek. Hij hield andere grote namen als Josef Newgarden, Graham Rahal en Romain Grosjean daarmee achter zich. Q2 lag nog even stil door een crash van Marcus Ericsson. Colton Herta was de gebeten hond. Hij kwam te laat uit de pits en kon zijn laatste ronde niet afmaken.

Van Kalmthout was in de finale van de kwalificatie vervolgens de snelste. Het is zijn tweede pole-position in de IndyCar-klasse. In 2020 mocht hij ook al eens van pole starten in de Harvest Grand Prix op de street course van Indianapolis Motor Speedway.

De IndyCar-race op Barber Motorsports Park begint zondagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Kwalificatie IndyCar Grand Prix of Alabama