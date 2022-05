Herta wint knotsgekke regenrace in Indianapolis, Van Kalmthout 23e

Na een geheel droge kwalificatie op vrijdag werden de IndyCar-coureurs bij de start van de GMR Grand Prix getrakteerd op nat asfalt, terwijl het op het moment van de start alweer droog was. Dat betekende echter wel dat alle coureurs op regenbanden aan de vijfde race van het IndyCar-seizoen 2022 begonnen, waarin Will Power vanaf pole-position mocht vertrekken. De Australiër behield de leiding bij de rollende start, maar lang kon hij daar niet van genieten. Zowel Alex Palou als Patricio O’Ward wist zich in de eerste ronde langs de Penske-coureur te wurmen, waarna O’Ward de leiding in handen nam door ook Palou te grazen te nemen.

Er ontstond echter al snel een drogere lijn op de road course van Indianapolis Motor Speedway en in ronde 2 was Colton Herta de eerste die slicks durfde te halen. Dat bleek een uitstekende keuze, want in de daaropvolgende ronden kwam de rest van het veld eveneens binnen. De vanuit de middenmoot gestarte Herta profiteerde en nam de leiding in handen door O’Ward te verschalken. Kort daarna volgde de eerste neutralisatie: in de zesde ronde spinde regerend kampioen Alex Palou van de baan, waarna hij zijn auto liet afslaan.

Opmaat naar hectische race

Het bleek de aftrap van een hectische periode met meerdere neutralisaties. Na de eerste herstart in ronde 10 kwam de pace car zeven ronden later alweer de baan op voor een incident met Josef Newgarden, die in de sandwich bij Alexander Rossi en Jack Harvey terechtkwam. In ronde 21 werd een nieuwe poging gedaan tot een herstart, maar ook nu was de vreugde onder groen niet van lange duur: Callum Ilott passeerde Rinus van Kalmthout voor de tiende positie, waarbij laatstgenoemde op het gras werd gedrukt en spinde. De coureur van Ed Carpenter Racing kwam daarbij overdwars op het asfalt te staan, waarna hij werd geraakt door Devlin DeFrancesco. Van Kalmthout kon ondanks de forse schade aan de vloer wel door, maar liep hierbij een ronde achterstand op.

In ronde 25 werd het veld weer op pad gestuurd voor een hervatting van de race, met Herta aan kop voor O’Ward en Rosenqvist. De koploper was in ronde 32 de eerste die onder groen zijn tweede pitstop maakte en in de daaropvolgende ronden volgde de rest van het veld, tot Dalton Kellett met een crash opnieuw een neutralisatie veroorzaakte in de 36e ronde. Op dat moment begon het ook weer te regenen in Indianapolis. Voor Rossi, DeFrancesco en Palou was dat het sein om een gokje te wagen en regenbanden te halen, in de hoop dat de regen zou doorzetten.

Dat gebeurde niet en in ronde 42 werd de groene vlag dan ook gezwaaid voor een herstart op vrijwel droog asfalt. Ook nu was de vreugde van korte duur, want McLaren-teamgenoten O’Ward en Rosenqvist raakten elkaar nadat eerstgenoemde zelf al was gespind. Na een korte periode achter de pace car werd de race in ronde 46 opnieuw hervat. Herta nam in bocht 4 de leiding over van Marcus Ericsson, die zijn pitstop had uitgesteld en binnen de kortste keren terugviel tot achter Scott McLaughlin, Jack Harvey en Romain Grosjean. De twee laatstgenoemden kwamen elkaar in ronde 51 tegen in de strijd om de derde stek, waarbij Grosjean in een spin werd getikt en terugviel naar P11. Simon Pagenaud en O’Ward profiteerden en wisten Harvey wel te passeren.

Tijdslimiet in zicht door chaotisch raceverloop

Ook nu liet de volgende neutralisatie niet lang op zich wachten: ditmaal liet Jimmie Johnson zijn bolide afslaan na een spin in ronde 57. Voor vrijwel alle coureurs was dat het teken om hun laatste pitstop te maken voor brandstof en nieuwe slicks. McLaughlin had de beste stop en nam de leiding over van Herta. Op dat moment begon het echter wat serieuzer te regenen en enkele ronden later - nog altijd tijdens de neutralisatie - kwam vrijwel het hele veld opnieuw binnen voor regenbanden. McLaughlin, O’Ward en Grosjean besloten echter te gokken op een snel einde van de regen, zij bleven op slicks rijden.

Het gelijk van de gestopte coureurs werd bewezen doordat zowel Grosjean als leider McLaughlin achterstevoren ging achter de pace car. Op dat moment werd ook duidelijk dat de race niet over de volledige 85 ronden verreden ging worden, maar dat de tijdslimiet van twee uur bepalend zou worden. De herstart met nog 14 minuten te gaan mislukte, doordat McLaughlin opnieuw spinde op zijn slicks. Op dat moment was Herta op zijn regenbanden al langs de ploeterende O’Ward gegaan voor de koppositie.

Met nog zo’n zes minuten op de klok werd de race voor de laatste maal op gang gebracht. Herta hield in het restant van de race zijn hoofd koel en pakte zijn eerste zege van het lopende IndyCar-seizoen, voor de vanaf P20 gestarte Pagenaud en polesitter Power. Ericsson knokte zich nog knap terug naar de vierde stek, voor Conor Daly, Rosenqvist en beste nieuwkomer Ilott. De Brit profiteerde daarbij van de crash van Juan Pablo Montoya, die met nog twee minuten te gaan vanuit zevende positie in de muur eindigde. Takuma Sato werd achtste, voor Christian Lundgaard die de race tegen de pitmuur eindigde met schade aan zijn voorvleugel, terwijl Dixon de top-tien completeerde. Van Kalmthout haalde de finish en werd 23e.

De eerstvolgende IndyCar-race is het kroonjuweel van het seizoen: de Indy 500. Die vindt op 29 mei plaats.

Uitslag IndyCar Grand Prix van Indianapolis - Race