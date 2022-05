De Vries denkt na over IndyCar, maar houdt focus op Europa

Nyck de Vries komt in de Formule E uit voor Mercedes. Naast hun vaste rijder in de elektrische raceklasse is hij ook de testcoureur van Mercedes bij de Formule 1-campagne. Daarnaast helpt de Friese coureur Toyota bij het langeafstandsracen (WEC). De Vries heeft al een keer mogen proeven van het rijden met een IndyCar. Afgelopen december voelde hij op Sebring de Honda van Meyer Shank Racing aan de tand. Tijdens een kennismakingstest met vier coureurs was De Vries het snelst. Hij noteerde op de korte variant van het Sebring-circuit 52.552 en liet daarmee Callum Ilott, Formule E-teamgenoot Stoffel Vandoorne en Jack Aitken achter zich.

Teamoprichter Michael Shank keek tevreden toe. "Hij was erg indrukwekkend", zei de Amerikaan destijds tegen Motorsport.com over het optreden van De Vries. "Zijn feedback was zeer, zeer goed. Hij werkt al vier of vijf jaar bij professionele organisaties en kent en begrijpt de terminologie die we gebruiken. We hadden even gewacht voordat we hem naar buiten stuurden, dus Nyck had twintig of dertig ronden minder dan de andere rijders. In zijn eerste vijf ronden ging hij direct naar P1.”

"Puur racen, verfrissend"

Ook De Vries heeft een goed gevoel overgehouden aan de test, zo liet hij afgelopen week voorafgaand aan de E-Prix-races in Berlijn weten tegen Motorsport.com. "De mensen van Meyer Shank zijn geweldig. Het is een heel andere vorm van racen in de Verenigde Staten. Als je het mij vraagt, kun je het vergelijken met de Formule 2 omdat iedereen dezelfde wagen krijgt. Maar daar heb je dan wel weer verschillende motorfabrikanten. Maar in de basis is het materiaal hetzelfde, net als in de F2. Het is aan de teams om vervolgens het verschil te maken en de wagen sneller te krijgen."

De Vries, momenteel achtste in het Formule E-kampioenschap, voelde zich naar eigen zeggen snel thuis in de nieuwe omgeving. "Ik moet toegeven dat het fysiek zwaar was. De Amerikanen houden verder van een show en van racen. Het is daar erg puur, dat is weleens verfrissend." De 27-jarige coureur is dan ook gecharmeerd van de IndyCars. "Het was een geweldige ervaring, het zal mij zeker bijblijven. Het voornaamste doel van die test was om daar eens te gaan kijken. Om een gevoel te krijgen bij de omgeving aldaar en om te bepalen of zoiets iets voor mij kan zijn."

De in Sneek geboren De Vries voegde er gelijk aan toe dat het racen in Europa hem blijft aantrekken. "Ik houd van het professionalisme, de technische details en de verfijnde elementen van de Formule 1, de Hypercars en de Formule E. Elke klasse heeft zijn uitdagingen." De conclusie voor hem luidt dan ook dat de IndyCars een serieuze optie is. "Maar op dit moment zit ik in Europa bij de Formule E en Toyota. Het is afwachten hoe de komende maanden verlopen. Op een gegeven moment, zal ik moeten weten hoe mijn toekomst eruit gaat zien, in ieder geval op de middellange termijn."

Zaterdagochtend werd alvast een puzzelstukje gelegd; McLaren neemt na dit seizoen het Mercedes Formule E-team van De Vries over. Het is niet zeker of De Vries deel uitmaakt van de plannen van McLaren. Over de rijders doet het Britse merk pas later uitspraak.