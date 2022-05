De kwalificatie verliep al niet geheel naar wens voor Rinus van Kalmthout, die daardoor de race op de road course van het iconische circuit vanaf de achtste rij moest aanvangen. De wedstrijd begon op een natte baan, omstandigheden waar de Nederlander nog niet eerder mee te maken had gehad. De coureur van Ed Carpenter Racing liet zich echter goed zien met een sterke opmars naar voren. In duel met Callum Ilott ging het mis: Van Kalmthout schoot van de baan en werd bij zijn terugkeer op het asfalt geraakt door Devlin DeFrancesco. Hij kon zijn weg wel vervolgen, maar moest wel een extra pitstop maken en de schade zorgde voor een moeizaam te besturen wagen. Uiteindelijk kon hij niet meer dan uitrijden en P24 was zijn deel, de winst ging naar Colton Herta.

“Het is jammer dat we geen kans hebben gehad om te strijden om de topposities, want een goed resultaat was zeker mogelijk geweest”, blikt Van Kalmthout terug. “Het tegenvallende kwalificatieresultaat van vrijdag werd eigenlijk weggepoetst door de moeilijke omstandigheden. Het was mijn eerste IndyCar-race in de regen en het was precies wat ik ervan verwachtte, namelijk behoorlijk tricky. Ik heb me vaak afgevraagd hoe het zicht zou zijn met het aeroscreen en weet inmiddels dat-ie ontzettend vies wordt! Ik kon me mengen in het gevecht om de top tien toen Ilott zijn ellebogen uitstak. Vanwege die actie raakte ik op het gras, wat nog nat was. Daardoor brak de achterkant uit. Devlin klapte er bovenop en vanaf dat moment reed ik achter de feiten aan. De monteurs hebben knap werk verricht door mijn #21 Building Tomorrow Chevrolet weer rijklaar te krijgen. Helaas was mijn achterstand al dusdanig groot, dat ik geen rol van betekenis meer speelde in de race.”

“Laten we hopen dat het een slechte generale betrof, die een zeer goede uitvoering voorspelt. Komende week gaat het los op de Speedway en onze resultaten uit het recente verleden bieden veel hoop. Ik weet dat Ed Carpenter Racing een sterk team heeft klaarstaan en kan niet wachten om deel te nemen aan het grootste spektakel in het racen, de Indianapolis 500”, besluit VeeKay.

Vanaf aanstaande dinsdag staat alles in het teken van de 106de editie van de Indianapolis 500, die op zondag 29 mei wordt verreden. De eerste trainingen worden dan namelijk georganiseerd. Op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei wordt er gekwalificeerd, de race start een week na de laatste kwalificatiemogelijkheid rond de klok van 18.00 uur Nederlandse tijd.