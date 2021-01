Twee safety cars gestolen van circuit in Engeland

De politie van Lincolnshire heeft onderzoek ingesteld naar de verdwijning van de wagens. De BMW M240i safety car en de BMW X5, die op Cadwell Park dienstdoet als medical car, werden rond middernacht gestolen. De beide wagens hebben naar schatting een waarde van zo'n 110.000 euro. Maar daar bleef het niet bij. Er werd ook onderhoudsmateriaal meegenomen, terwijl de IT- en veiligheidssystemen van het kantoor vernield werden.

“Het is al een lastige tijd voor ons, we kunnen door het coronavirus bijna niets doen op het circuit en dit is nog een tegenslag”, zei Giles Butterfield, de operations manager van MSV. “De politie werkt goed mee, ze hebben goed gereageerd en we hopen dat we de wagens terug kunnen vinden. Hoewel de wagens rond middernacht gestolen werden, is het volgens ons zeer waarschijnlijk dat iemand het gezien moet hebben. De wagens zijn natuurlijk heel herkenbaar met stickers op de zijkant en lichten op het dak. Hopelijk kunnen we technologie of de oplettendheid van mensen gebruiken om de wagens terug te vinden.”

In het kantoor was het een flinke ravage. “Er is veel IT-materiaal vernield om de alarmen en beveiligingscamera’s uit te schakelen, we hebben wel wat herstelwerk te doen voordat we hier weer kunnen werken. Het geeft ons in ieder geval een naar gevoel. Het zou fijn zijn als iedereen z’n ogen open kan houden om het gestolen materiaal weer op te sporen.”

MSV is de organisatie van voormalig F1-coureur Jonathan Palmer en een van de grootste organisaties als het gaat om het uitbaten van circuits. Het bedrijf noteerde flink afgelopen jaar een miljoenenverlies nadat evenementen zoals races, circuitdagen en testsessies niet door konden gaan.