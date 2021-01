Dit zijn de beste autosportfilms aller tijden

Films als Driven en Bobby Deerfield bewijzen dat het nog verrekte lastig is om van een visueel aantrekkelijke en bloedstollende sport een onderhoudende film te maken. En toch zijn er uitzonderingen. Wij selecteerden de - in onze ogen - beste autosportfilms aller tijden:

Grand Prix (1966)

Het verhaal van een Formule 1-coureur, zijn verongelukte concurrent, het liefje van die concurrent en... Nou ja, het verhaal doet niet ter zake. Wel van belang zijn de geweldige racesequenties die regisseur John Frankenheimer (Ronin) in Monaco, op Monza, Brands Hatch en Zandvoort(!) schiet. Grand Prix is een feest van herkenning voor elke F1-liefhebber, maar vooral ook cinematografisch een hoogstandje. Hoofdrolspeler James Garner rijdt zelf, maar er zijn ook cameo's van Graham Hill, Jim Clark en Jochen Rindt.

Le Mans (1971)

Zoals wel meer acteurs heeft ook Steve McQueen een passie voor autosport. Hij en regisseur John Sturges zijn halverwege de jaren zestig bezig met het F1-project Day of the Champion, maar door vertragingen wordt de film ingehaald door Grand Prix en dus besluit MGM de stekker uit de film van McQueen te halen. Die laat dit niet over zijn kant gaan en besluit enkele jaren later Le Mans te maken. Een film met weinig tekst, maar adembenemende racebeelden. Enzo Ferrari leest in het script dat Porsche wint en dus weigert hij zijn 512’s voor de opnames af te staan.

Days Of Thunder (1990)

Met Tom Cruise in de hoofdrol, dus eigenlijk Top Gun On Wheels. Net als Talladega Nights is Days of Thunder een film over NASCAR. Waar Talladega punten scoort op humor, daar zijn de race-scenes van Days Of Thunder beter en dus haalt die film deze lijst. Cruise was al aardig bedreven in de racerij en wilde zelf achter het stuur kruipen, maar zijn verzekeringsmaatschappij vond dat een slecht idee. Inmiddels weten we dat Cruise serieus snel is in een racewagen. In 2011 reed hij zelfs in een Red Bull F1-bolide.

Rush (2013)

Waar andere (auto)sportfilms zich vooral richten op een romance of de strijd van goed tegen kwaad, is het script van Rush gebaseerd op feiten en historie. De strijd tussen aartsrivalen Niki Lauda en James Hunt in het F1-seizoen 1976 is door regisseur Ron Howard fabuleus in beeld gebracht, met - toegegeven - wat hulp van CGI. De scenarioschrijvers hadden een makkelijke taak, want het seizoen '76 is een boek op zich. Het acteerwerk van met name Daniel Brühl als Niki Lauda is geweldig. Een klassieker in het genre.

Le Mans 66 (2019)

De opkomst van computer-generated imagery beidt filmmakers een steeds breder palet aan mogelijkheden. Dat het ook zonder computeranimaties kan bewijst regisseur James Mangold met Le Mans 66 (Ford vs Ferrari) over de wedloop tussen de beide merken in de jaren zestig. Producent Michael Mann (Miami Vice, Heat) weet topacteurs Christian Bale en Matt Damon te strikken en vooral die eerste levert een briljante rol af. Opvallend: Alex Gurney speelt in deze film zijn vader, de legendarische F1-coureur Dan Gurney.

Documentaires

Hierboven bespraken we alleen speelfilms. Natuurlijk zijn er ook geweldige documentaires gemaakt over autosport. Binnenkort kunnen we op Netflix kijken naar seizoen drie van Drive to Survive, maar echte hoogtepunten vormen Senna (2010), Grand Prix Driver (2018), Ferrari - Race To Immortality (2017), 1: Life On The Limit (2013) en Truth In 24 (2008). Daarnaast verschenen er in recente jaren docu's over (Frank) Williams en (Bruce) McLaren, beide aanraders.