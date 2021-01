De Niro en Boyega spelen in Formule 1-thriller voor Netflix

Voor het eerst sinds Bobby Deerfield, waarin Al Pacino de hoofdrol speelde en beelden werden gebruikt uit het F1-seizoen 1976, wordt er een Hollywood-productie gemaakt die gebaseerd is op de hedendaagse Formule 1. De nieuwe film krijgt de naam The Formula en draait om een Amerikaanse F1-coureur die betrokken raakt bij de maffia en zich inzet als ontsnappingschauffeur om zijn familie te redden. De film wordt gelanceerd op het streamingplatform Netflix en wordt geschreven, geregisseerd en geproduceerd door Gerard McMurray, die eerder de Netflix-producties Burning Sands en The First Purge maakte.

“Het voelt geweldig dat dit idee in mijn hoofd eindelijk tot leven komt via het schrijven, regisseren en produceren”, deed McMurray maandag op Instagram het idee uit de doeken. “Mijn nieuwe productiehuis Buppie Productions werkt samen met Tribeca Films en Netflix om je binnenkort een fantastische film te presenteren genaamd The Formula, met in de hoofdrol twee van mijn favoriete acteurs: John Boyega en Robert De Niro. Het is het verhaal van een jongeman uit Detroit die onder de hoede van zijn mentor, die oude connecties heeft met de maffia, een internationale ster wordt in de wereld van de Formule 1.”

De 28-jarige Britse Nigeriaan Boyega speelt de hoofdrol in The Formula. Hij vergaarde zijn grootste bekendheid met de vertolking van Finn in Star Wars: The Force Awakens, The Last Jedi en The Rise of Skywalker. Daarnaast gaat ook De Niro een rol spelen in de film. De 77-jarige acteur is bovendien ook betrokken bij de productie van The Formula, evenals zijn vertrouwde collega’s Berry Welsh en Jane Rosenthal. Laatstgenoemden hebben een bredere overeenkomst gesloten met Netflix en het uitbrengen van The Formula is daar onderdeel van. Wanneer de film op Netflix te bewonderen is, is nog onduidelijk.