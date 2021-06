Nürburgring eert ambassadeur Sabine Schmitz met eigen bocht

De eerste bocht van de Nordschleife, die tot nu toe de Nordkehre genoemd werd, wordt omgedoopt tot de Sabine-Schmitz-Kurve. Schmitz was lange tijd ziek en overleed eerder dit jaar op 51-jarige leeftijd. Het circuit moest wel iets ondernemen om haar te eren, stelt circuitdirecteur Mirco Markfort: “Sabine Schmitz was de grootste ambassadeur van de Nürburgring, haar naam wordt in één adem genoemd met dit circuit. Het staat symbool voor wat de Nürburgring is. We hebben een nauwe band met onze omgeving, de fans en hun gepassioneerde betrokkenheid bij het circuit.”

Schmitz werd geboren in Adenau, maar groeide op onder de rook van de Nordschleife. Haar ouderlijk huis staat niet ver van de bocht waar haar naam nu aan verbonden is. Na de afslag van het Grand Prix-circuit richting de Nordschleife is het de eerste bocht op het legendarische circuit in de Eifel. Meer dan dertig jaar was Schmitz kind aan huis op de Nordschleife. In totaal reed ze zo’n 33.000 rondjes op het circuit met de Frikadelli Racing Porsche, met een busje voor de legendarische Top Gear-reportage of met de BWM Ring Taxi.

In competitie was Schmitz de eerste vrouw die de 24 uur van de Nürburgring wist te winnen. Ze deed dat in 1996 en 1997 met de Eifelblitz. Met die wagen reed Johannes Scheid vorige maand nog een ronde ter nagedachtenis aan Schmitz.

De ceremonie voor de naamsverandering van de bocht vindt op 11 september plaats voorafgaand aan de ROWE 6 uur ADAC-Pokal Rennen, een ronde van het NLS-kampioenschap.