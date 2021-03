‘Koningin van de Nordschleife’ Sabine Schmitz (51) overleden

Schmitz (1969) werd geboren in Adenau en kwam op jonge leeftijd in aanraking met de ‘Groene Hel’. Ze groeide op in Nürburg waar haar ouders een restaurant en hotel bestierden. Het ‘Hotel am Tiergarten’ was een populaire ontmoetingsplek voor coureurs en motorsportfans. Zodra ze haar rijbewijs haalde, maakte ze in haar moeders auto haar eerste rondjes op de Nordschleife.

In 1990 zette ze haar eerste stappen in de racerij en twee jaar later kreeg ze een contract bij BMW. In 1996 werd ze de eerste vrouwelijke winnaar van de 24 uur van de Nürburgring, ze reed die race samen met Johannes Scheid en Hans Widmann in de BMW M3. Dit herhaalde ze een jaar later en in 1998 won ze samen met Scheid ook als eerste vrouw het VLN-kampioenschap.

Na de eeuwwisseling stapte Schmitz over naar Porsche en reed ze veel samen met haar latere echtgenoot Klaus Abbelen. Samen richtten ze Frikadelli Racing op in 2005, het team dat behoorlijk succesvol was op de legendarische Nürburgring. Schmitz kroop zelf ook regelmatig achter het stuur bij Frikadelli en groeide uit tot een lieveling van het Duitse publiek. Samen met Abbelen, Edgar Althoff en Kenneth Heyer scoorde Schmitz in 2008 nog een derde plaats in de 24 uur van de Nürburgring.

30.000 ronden op de Nordschleife

Schmitz was vanaf 1997 jarenlang het gezicht van de Ring Taxi. Naar eigen schatting reed ze zo’n 30.000 ronden op de Nordschleife. In 2015 en 2016 reed ze op de Norschleife ook nog mee in het WTCC, toen die klasse ook op het Duitse circuit kwam. Internationale bekendheid vergaarde ze toen ze meewerkte aan het Britse televisieprogramma Top Gear. Ze was een aantal keer te gast in het programma en in 2016 werd ze gepresenteerd als co-presentator van het programma.

In 2018 maakte Schmitz via haar Facebookpagina bekend dat ze de openingsronde van het VLN-kampioenschap moest missen, pas later werd duidelijk dat ze getroffen was door een zeldzame vorm van kanker. Ondanks verschillende operaties en chemo-behandelingen kwam de ziekte steeds weer terug. In de zomer van 2019 keerde Schmitz terug achter het stuur. ‘Onkruid uit de Eifel vergaat niet’, zei Schmitz destijds met een glimlach. Ze reed met haar echtgenoot Abbelen nog een paar races in de Porsche 911 GT3. Haar laatste VLN-race reed ze in de BMW 325i van haar broer.

De ziekte bleef haar ondertussen achtervolgen. Vorig jaar moest Schmitz weer een stap terug doen uit de racerij, deze keer definitief. “Ik moet al mijn kracht verzamelen om deze ziekte tijdens de komende behandelingen een halt toe te roepen”, zei ze destijds. De behandelingen hebben helaas niet meer kunnen helpen. Op dinsdag 16 maart overleed ze op 51-jarige leeftijd.

#30 Frikadelli Racing Team, Porsche 991 GT3-R: Klaus Abbelen, Sabine Schmitz, Andreas Ziegler, Alex Foto: Alexander Trienitz