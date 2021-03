Motorsport Network en Difuzed slaan handen ineen voor kledinglijn

Londen, dinsdag 9 maart 2021: Motorsport Network slaat de handen ineen met het toonaangevende licentiebedrijf Difuzed BV om een eigen kledinglijn en een compleet nieuwe bedrijfsdivisie te lanceren: Motorsport Collection B.V.

Het eerste project van deze samenwerking betreft de lancering zijn van de Motorsport Collection, een complete lijn bestaande uit kleding, accessoires en hoofdmode. De kledinglijn zal in maart officieel worden gelanceerd op Autosport International Connect, de online ontmoetingsplek en online marktplaats van het Motorsport Network.

Met twintig jaar ervaring in de lifestylebranche brengt Difuzed BV een schat aan kennis en ervaring mee naar deze nieuwe tak van het Motorsport Network. Het bedrijf kan bruggen bouwen tussen een merk aan de ene kant en het publiek anderzijds. Dit helpt niet alleen om kwalitatief goede producten te leveren, maar ook om de fanbase aan te spreken. Difuzed is al groot in de gaming en entertainmentindustrie en werkt daarbij samen met bekende merken als: Marvel, Disney, Playstation, Xbox, en Nintendo, evenals de grote retailers Inditex en H&M.

Gustavo Antonioni, COO van Difuzed BV: “Als onderdeel van onze strategische groei zijn wij op zoek naar partnerschappen die ons bedrijf aanvullen en versterken. Door de kans om iets nieuws te creëren met Motorsport Network en het wereldwijde portaal voor racefans, is het niet meer dan logisch dat we onze expertise uit de design- en productiewereld bundelen met de auto- en motorsport. We brengen twee werelden samen om een merk te creëren dat gezamenlijk eigendom is van Motorsport Network en Difuzed BV. De samenwerking tussen Difuzed BV en Motorsport Network is precies waar we naar op zoek zijn, het combineert onze sterke punten."

Oliver Ciesla, COO van Motorsport Network zei: “We zijn verheugd om een op maat gemaakte modelijn te lanceren die speciaal is ontworpen voor motorsportfans en autoliefhebbers. We zijn ook erg blij om Difuzed BV aan onze zijde te hebben. Meer dan 50 miljoen mensen die de passie voor racen, motorsport en uitzonderlijke auto's delen, volgen ons maandelijks op de digitale kanalen. Onze collecties willen dan ook een lifestyle van snelheid, kracht en moed uitdrukken. We willen motorsportfans nu de kans bieden om hun passie ook via mode uit te drukken. Maar deze productlancering is slechts een eerste stap in onze samenwerking. We kijken ernaar uit om ook in de toekomst nog nauw samen te werken met Difuzed BV."

Voor meer informatie, neem contact op met:

Ravi Pankhania, Motorsport Network - Ravi.Pankhania@motorsport.com

Over Motorsport Network

Iedere maand bezoeken meer dan 56 miljoen fans een digitale titel van Motorsport Network: om te kopen, te leren, vermaakt te worden of om hun passie voor auto's en het racen te delen.

Wij bevinden ons daarmee in het hart van de race- en auto-industrie en bieden unieke inzichten aan volgers. We nemen ze mee op een reis die nieuws en inzichten, evenementen en tickets, games en ook esports omvat. Daarbij maken we gebruik van het netwerkeffect, net als van onze eigen technologie en moderne datatools. Onze processen, content en producten zijn voortdurend in ontwikkeling om ons publiek nog beter van dienst te kunnen zijn.

Over Difuzed BV

Difuzed BV is al meer dan 20 jaar actief in de licentie-industrie en beheerst de kunst om entertainment, gaming en wereldwijde merken tot leven te brengen. Als verlengstuk van al die merken, vergroot Difuzed BV de bekendheid en loyaliteit met lifestyle producten. Dit biedt fans een perfecte mix van plezier en onderscheidend vermogen aan. Hun collecties van kleding, accessoires en hoofdmode zijn uniek en erg gewild door gaming- en entertainmentfans.

