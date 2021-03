Motorsport Games kondigt overname van Studio397 aan

Miami, Fl., Verenigde Staten – 3 maart 2021 - Motorsport Games (NASDAQ:MSGM) (“Motorsport Games”), ontwikkelaar, uitgever en aanbieder van een esports-ecosysteem van officiële racekampioenschappen, kondigt aan dat het een overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Studio397 BV, het bedrijf achter de wereldberoemde simulator rFactor 2, van het bedrijf Luminis International BV. Na de acquisitie blijft Studio397 werken aan rFactor 2 terwijl het zich ook gaat richten op het ontwikkelen van physics en modellen voor toekomstige projecten van Motorsport Games (NASDAQ:MSGM). Met de samenwerking hoopt Motorsport Games de middelen en expertise van rFactor 2 te verbeteren, zeker naar aanleiding van adviezen uit de simrace-community.

Studio397 en Motorsport Games (NASDAQ:MSGM) werken al lange tijd samen, rFactor 2 was het platform voor de succesvolle virtuele 24 uur van Le Mans en de Formula E Race at Home Challenge. Beide projecten werden onder leiding van Motorsport Games uitgevoerd. Naar verwachting blijft de naam en het merk Studio397 bestaan, terwijl het huidige ontwikkelingsteam en management ook behouden blijven voor de studio.

“We werken al lange tijd met het team van Studio397 samen op het gebied van ontwikkeling en esports. Deze acquisitie is, wanneer het proces afgerond is, compleet logisch voor alle partijen en we zijn verheugd dit bedrijf welkom te kunnen heten bij de familie”, zegt Stephen Hood, president van Motorsport Games (NASDAQ:MSGM).

“Studio 397 heeft een duidelijke passie voor de virtuele racerij en we hebben ontdekt dat er geweldige kansen liggen als we samen gaan werken om dit genre naar het volgende niveau te brengen”, vervolgde Hood. “We zien dit als mooi nieuws voor de simracerij, we kunnen de beste elementen uit het rFactor 2-platform combineren met het gebruik van de Unreal Engine (ontwikkeld door Epic Games). Zodoende kunnen we componenten toevoegen aan de succesformule waar ons team de afgelopen twee jaar aan gewerkt heeft. Ons doel was om een product samen te stellen waar hart en ziel in zit. Wanneer de geplande acquisitie afgerond is, kunnen we deze kennis gebruiken en stellen dat we een nieuw stuk in de ambitieuze puzzel gelegd hebben.”

Motorsport Games sluit overeenkomst voor overname van Studio397 en rFactor 2. Foto: Motorsport Games

“Na de groei van rFactor 2 in de afgelopen vijf jaar zijn we blij de volgende stap met Motorsport Games (NASDAQ:MSGM) te zetten, rFactor 2 te verbeteren en de beste simulatietechnologie in te zetten voor toekomstige projecten. We hebben een gedeelde ambitie om de beste te zijn in ons vak”, aldus Marcel Offermans, de managing directeur van Studio397.

“De geplande acquisitie is een duidelijk signaal van onze intentie om Motorsport Games uit te laten groeien tot de marktleider in de virtuele racerij”, zegt Dmitry Kozko, CEO van Motorsport Games (NASDAQ:MSGM). “We zetten het kapitaal van onze aandeelhouders in en blijven pushen om onze doelstellingen te bereiken. Het binnenhalen van rFactor 2 en de expertise achter het platform is een enorme boost voor ons. We zullen onze ervaring en kennis gebruiken om het potentieel van het rFactor 2-platform verder uit te breiden terwijl we exclusieve toegang krijgen tot de beste technologie voor toekomstige projecten.”

“Het niveau van de simulatie en het gevoel dat rFactor 2 geeft is ongekend goed”, vindt Motorsport Games-aandeelhouder Fernando Alonso, tevens Alpine F1-coureur en tweevoudig wereldkampioen. “Ik ben verheugd dat Studio397 en rFactor 2 onze Motorsport Games-familie komen versterken en ik weet zeker dat we samen veel succes gaan hebben.”

De aankondiging van Motorsport Games (NASDAQ:MSGM) is de volgende in een reeks belangrijke aankondigingen, waaronder de aankomende acquisitie van KartKraft en de komst van games op basis van de iconische 24 uur van Le Mans en de Britse toerwagenklasse BTCC in aanvulling op de huidige NASCAR-projecten.

Meer informatie over Motorsport Games is te vinden op www.motorsportgames.com als ook de kanalen op social media: Facebook, Twitter en LinkedIn.

Motorsport Games sluit overeenkomst voor overname van Studio397 en rFactor 2. Foto: Motorsport Games