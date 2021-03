Todt staat al sinds eind 2009 aan het roer van de FIA toen hij het stokje overnam van Max Mosley. De Fransman won dat jaar de presidentsverkiezing van de Finse rallylegende Ari Vatanen. Na drie termijnen zal er aan het einde van dit jaar een noodgedwongen einde komen aan de regeerperiode van Todt. Voor de vrijkomende vacature heeft zich nu de eerste kandidaat gemeld: Mohammed bin Sulayem.

Invloed in de autosport

De 59-jarige Bin Sulayem is in het Midden-Oosten een van de meest invloedrijke personen in de autosport. De Emirati won veertien keer het regionaal rallykampioenschap en nam ook deel aan meerdere internationale rally’s, alvorens hij in 2008 binnen de FIA de vicepresident werd voor mobiliteit en sport. Bin Sulayem was nauw betrokken bij de totstandkoming van de Grand Prix van Abu Dhabi en wilde in 2013 al een gooi doen naar het presidentschap van de FIA, maar zag later af van zijn kandidaatstelling.

Acht jaar later wil Bin Sulayem alsnog president worden van de internationale autosportfederatie. Met een “frisse aanpak” streeft hij binnen de FIA naar een meer democratische en transparante cultuur: “Ik hoop dat mijn ervaring in de mobiliteit en sport als vicepresident en deelnemer, maar ook als zakenman en autoliefhebber van waarde kan zijn.”

Als onderdeel van zijn kandidaatstelling heeft Bin Sulayem onder meer Robert Reid naar voren geschoven als uitvoerend motorsport-president. Reid heeft eveneens een verleden in de rallysport. Zo zat hij jarenlang als navigator naast Richard Burns, met wie hij in 2001 de wereldtitel wist te winnen. Binnen de FIA is hij nu al verantwoordelijk voor de WRC-stewards en tevens president van de FIA Closed Roads Commission. Tim Shearman en Carmelo Sanz de Barros, respectievelijk de CEO en president van de Canadese en Spaanse automobielorganisaties, zijn eveneens door Bin Sulayem naar voren geschoven.

Concurrentie

Bin Sulayem is tot dusver de enige kandidaat die zich officieel verkiesbaar heeft gesteld. Ook David Richards (voormalig F1-teambaas en directeur van de Britse autosportbond) en Formule E-oprichter Alejandro Agag worden genoemd als potentiële kandidaten. De verwachting is dat Todt zelf ook nog een beoogde opvolger naar voren zal schuiven.

De presidentsverkiezing van de FIA vindt plaats in december.