Coronel van coureur naar sneltester: “Wil niet piekerend in bed liggen”

Tijdens de bouw van de buggy voor Dakar 2021 kwam eigenlijk al het idee: in een kleine werkplaats met veertien mensen aan een auto sleutelen kan tijdens een pandemie voor nogal wat problemen zorgen. Omdat hij geen monteur kon missen besloot Tim Coronel met een aantal sneltests zelf het zekere voor het onzekere te nemen. Een succesvolle deelname aan de Dakar Rally volgde, maar lang stilzitten staat niet in het woordenboek van een Coronel, dus besloot de oudste helft van de Coronel-tweeling al snel de website Bestelsneltesten.nl in het leven te roepen.

Het begon kleinschalig en eigenlijk als een grap, maar inmiddels is het hele gezin van Coronel erbij betrokken: “We zijn met de familie elke dag lekker aan het inpakken. Dat is eigenlijk een soort feestje geworden”, vertelt Coronel trots aan Motorsport.com Nederland. Thuis aan de eettafel helpen de dochters met inpakken terwijl de website zelf is opgezet door de vriendin van Coronel. Op die website zijn al flink wat sneltestpakketten besteld, maar het gaat de coureur niet om het commerciële belang: “Ik heb ook al wat negatieve berichten ontvangen van ‘Joh, moet je er weer een slaatje uitslaan?’ Maar het is eigenlijk heel makkelijk: we zijn de goedkoopste, goedgekeurd en ik wil gewoon mensen helpen. En anders, joh dan koop je het niet. Ik vind gewoon dat je als ondernemer elkaar moet steunen in dat verhaal.”

Na het afnemen van de sneltest kan in vijftien minuten worden gecontroleerd of een persoon wel of niet besmet is met het coronavirus. Coronel wil zichzelf, maar ook andere mensen daarmee vooral zekerheid bieden: “Je wil zekerheid, ook als je bijvoorbeeld naar je familie gaat. Ik hoop dat mensen te bieden. Wij doen het, ik denk, drie keer in de week of als we bij mensen op bezoek gaan om in ieder geval te ontzorgen. Je wilt niet piekerend ’s avond in je bed liggen. Iedereen heeft wel eens een snotneus of pijn in de keel. Test dan gewoon even. Je hoeft het niet bij mij te halen, maar test dan gewoon even om jezelf te ontzorgen.”

"Ik hoop dat ik zo snel mogelijk de plug uit die website kan trekken"

De sneltest zou ook een middel kunnen zijn om grote evenementen met publiek, zoals de Grand Prix van Zandvoort in september, weer mogelijk te maken. Zover wil Coronel echter niet vooruit denken: “Ik hoop dat we er met zijn allen zo snel mogelijk vanaf zijn en dat ik de plug kan trekken uit die website. Het gaat erom dat we met zijn allen weer het leven dat we willen op kunnen pakken. […] Laten we met zijn allen zorgen dat we er iets relaxter in gaan staan en zorgen dat we niet anderen besmetten. Qua Formule 1 hoop ik dat we ons er tegen die tijd niet meer druk om hoeven te maken.”

Bekijk bovenaan deze pagina het hele gesprek met Tim Coronel.