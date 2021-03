Motorsport Images wordt officieel fotoagentschap van Extreme E

Londen, 31 maart 2021: Motorsport Images is aangewezen als het officiële fotoagentschap van de Extreme E. De spectaculaire nieuwe autosportdiscipline gaat racen in de meest barre klimaten op aarde om de impact van klimaatverandering aan de kaak te stellen. De fototak van Motorsport Network – voor opdrachten en licenties – heeft meer dan 26 miljoen foto’s in haar archief en zal alle foto’s leveren voor het kampioenschap en alle negen deelnemende teams. Dat is geen eenvoudige klus, aangezien Extreme E-evenementen de nodige uitdagingen bieden: extreme omgevingen met stof, zand en luchtvochtigheid, beperkte internetverbindingen en potentiële complicaties om dicht bij de actie te komen. De routes zijn namelijk geen conventionele racecircuits met vaste fotografieplekken waar de coureurs ronde na ronde voorbij razen.

Het team van Motorsport Images heeft zich maandenlang voorbereid om deze uitdagingen te overwinnen. Met jarenlange ervaring als toonaangevend fotoagentschap in de Formule 1 en Formule E, en het binnenhalen van specialistische fotografen met ervaring in de Dakar Rally en het WK Rally, is Motorsport Images klaar voor deze uitdaging.

Boven op de uitdagingen voor de fotografen komt ook het logistieke vraagstuk om de foto’s van het evenement te distribueren. Motorsport Images heeft een bewezen technologische distributieservice, wat inhoudt dat foto’s op het moment dat ze genomen worden al bijna beschikbaar zijn voor klanten van Motorsport Images. Dit helpt de klanten om live verslag uit te brengen van raceklassen en een voorsprong te pakken op de concurrentie. Motorsport Images beschikt over de grootste collectie aan racefoto’s, waaronder een ononderbroken reeks van de gehele historie van het Formule 1-wereldkampioenschap.

Extreme E heeft een sterk veld bijeengebracht. Grote namen uit de sport als Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button, Chip Ganassi en Michael Andretti runnen een team, terwijl coureurs als Molly Taylor, Claudia Hürtgen en Jamie Chadwick aan de start verschijnen. Het concept is uniek in de autosport: elk team bestaat uit een mannelijke en een vrouwelijke coureur, die samen op jacht naar de winst gaan.

De evenementen vinden plaats in de duinen van Saudi-Arabië, de kust van Senegal, op Groenland, in het Amazonegebied van Brazilië en op de gletsjers in Patagonië.

In lijn met de duurzaamheidsdoelen van Extreme E levert Motorsport Images als enige fotografen voor de evenementen. Daardoor wordt het aantal reisbewegingen richting de races beperkt. Het bewerken en de technische diensten worden op afstand vanuit het kantoor in Londen verzorgd.

Motorsport Network steunt de boodschap en doelen van Extreme E met het oog op het milieu en diversiteit en is trots deel te mogen uitmaken van deze nieuwe stap.

Alejandro Agag, oprichter en CEO van Extreme E: “Extreme E vindt plaats op iconische locaties, met topcoureurs en volgens een innovatief format. Dat zijn voldoende ingrediënten voor een episch visueel verhaal, dat gepaard gaat met enorme technische en logistieke uitdagingen. We hebben er alle vertrouwen in dat Steven en het Motorsport Images-team beschikken over de juiste mix van ervaring en talent om onze sport levendig in beeld te brengen voor de wereld. Ik kan niet wachten om de eerste resultaten te aanschouwen tijdens onze Desert X Prix.”

Steven Tee, Managing Director Motorsport Images: “Als MD van LAT Images ben ik ontzettend blij dat we zijn gekozen als officiële fotoagentschap voor het eerste seizoen van Extreme E. We sturen een divers team aan fotografen met vaardigheden opgedaan in WRC, Dakar, Formule E en F1 naar deze races. We denken dat zij deze nieuwe en totaal andere vorm van autosport perfect kunnen vastleggen.”

James Allen, President Motorsport Network: “Ik heb bewondering voor dit Extreme E-project sinds de eerste keer dat ik Alejandro Agag erover hoorde. We zijn trots dat ze ons toonaangevende team hebben gekozen om te leveren. Ten eerste wordt het een visueel spektakel en ik kan niet wachten tot de resultaten van het team van Steven over de gehele wereld te zien zijn. Buiten dat hou ik van de doelstellingen van Extreme E om duurzaamheid en diversiteit te promoten en te laten zien hoe onze wereld verandert: zowel de autosport als de gehele wereld. Iedereen die Motorsport Network volgt weet hoe lang we ons al hard maken dat onze sport zich in moet zetten voor dergelijke doelen.”

Voor meer informatie:

Ravi Pankhania, Motorsport Network - Ravi.Pankhania@motorsport.com