‘s Werelds eerste live nieuwszender voor wereldwijd racenieuws aanstaande

Londen, 24 maart 2021 – ’s Werelds eerste live nieuwszender op het gebied van de racerij en automotive wordt binnenkort gelanceerd door Motorsport Network, met 56 miljoen maandelijkse bezoekers de digitale marktleider voor verslaggeving van motorsport en automotive.

Motorsport.tv Live presenteert het laatste nieuws van over de gehele wereld via het OTT-platform Motorsport.tv. De uitzendingen worden gepresenteerd vanuit studio’s in Londen en Miami, met elk half uur nieuwsbulletins en tussendoor aanvullende content. Net zoals bij andere populaire live nieuwszenders verschijnt in het onderste deel van het beeld het laatste nieuws, updates en quotes van hoofdrolspelers. Dit wordt continu ververst.

Het Live-kanaal brengt verslag uit van het racenieuws van over de gehele wereld. De focus ligt op de grote kampioenschappen en evenementen, zoals Formule 1, Formule E, de 24 uur van Le Mans, NASCAR en IndyCar. Ook belangrijke gebeurtenissen uit andere kampioenschappen komen aan bod. De soft launch met testbulletins vindt plaats in de week van 29 maart, daags na de eerste Formule 1 Grand Prix van het seizoen in Bahrein. De zender zal in de maanden daarna verder uitgerold worden. De eerste live-uitzendingen starten begin april en de volledige Live-nieuwsdienst zal in de zomer van start gaan.

Net zoals de livestream op het Motorsport.tv platform maakt de zender gebruik van de embeddable Motorsport.tv-player. Met deze tool kunnen clips en korte video’s van de Live-dienst embed worden in relevante items en op de social media-kanalen van de toonaangevende websites van Motorsport Network als Motorsport.com, Autosport.com, Motor1.com en Inside EVs.

Het Motorsport.tv platform is de afgelopen twaalf maanden significant gegroeid en is inmiddels dé online bestemming voor liefhebbers van de racerij en automotive. Grote partijen als NASCAR, Porsche, FIA World Rally Championship, Audi, Mercedes, Lamborghini, Jaguar Racing, BTCC en RCCO World eX hebben hun eigen kanalen opgezet, stuk voor stuk gesteund door content en distributie van productiehuis Motorsport Studios. Ook maakt het platform gebruik van het rijke archief van Motorsport Images, ‘s werelds grootste motorsportarchief met meer dan 26 miljoen foto’s, onder meer van elke Grand Prix uit de 70-jarige historie van de Formule 1.

Motorsport.tv Live wordt volledig geïntegreerd in het digitale ecosysteem van Motorsport Network, dat maandelijks 56 miljoen bezoekers trekt. De populariteit van direct-to-consumer content is sterk gegroeid, en Motorsport Network blijft luisteren naar haar publiek en zet zich in voor de behoeften van de fans.

Er zijn plannen om de verslaggeving uit te breiden, met liveverslag van esports, live raceweekends en nieuwsshows met aansprekende presentatoren en gasten. Verdere ontwikkelingen voor 24-uurs live verslaggeving vanuit Azië en Australië, en in andere talen, staan ook op de radar.

James Allen, President Motorsport Network: “We beloven altijd dat we snel bewegen en onderscheidend zijn. Dit nieuwste initiatief van Motorsport Network brengt onze toonaangevende digitale verslaggeving van de racerij en automotive naar een volgend niveau. Deze strategie bestaat uit verschillende pilaren: het biedt een live nieuwsdienst op een streamingplatform dat fans op elk apparaat eenvoudig kunnen volgen, om zo op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Daarbovenop komt de regelmatige output van relevante video’s die gebruikt kunnen worden op onze race- en automotive websites en social media-kanalen. Dat zorgt voor een significante groei in het aantal korte video’s dat we de gebruikers van onze platformen kunnen voorschotelen.”

“Interactiviteit met het publiek, social media en social listening zitten allemaal ingebakken. Ik ben sinds begin jaren 90 werkzaam in de tv-industrie. Wat we vandaag de dag kunnen neerzetten, met technologie en software die in de pandemie uit noodzaak geboren is, is geweldig.”

Voor meer informatie: Ravi Pankhania, Motorsport Network - Ravi.Pankhania@motorsport.com

Om alle aankondigingen van Motorsport Network te lezen, klik hier.