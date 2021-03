Voor deze editie van #ThinkingForward spraken we met de tienvoudig Grand Prix-winnaar over zijn visie voor de DTM en wat hij vindt van de weg die de Formule 1 is ingeslagen. We beginnen bij de F1, de koningsklasse die nu gerund wordt door Bergers voormalig collega uit zijn Ferrari-dagen: Stefano Domenicali. “Ik vind de Formule 1 leuk. Het is nog altijd enorm competitief. Maar soms heb ik het gevoel dat men de weg een beetje is kwijtgeraakt”, zei Berger, die als voorbeeld de spectaculaire wagens uit de jaren 80 aanstipte als benchmark waar het in de Formule 1 om zou moeten draaien.

Aangaande de leiding van het kampioenschap, zei de Oostenrijker: “Chase (Carey, voormalig F1 CEO) had voordat hij aan zijn taak begon de Formule 1 nooit echt gezien. En als Amerikaan is het heel lastig om de ware filosofie en de echte zaken achter de sport te begrijpen. Hoeveel ik hem als manager ook waardeer, het is niet de juiste keuze. Je hebt iemand nodig die deze sport begrijpt, die hier tijd heeft doorgebracht en in staat is om te doen wat Bernie jarenlang gedaan heeft. Wat dat betreft denk ik dat Stefano een veel betere keuze is. Maar we weten allemaal dat Bernie een specialiteit had. Hij kon met dat killer instinct van hem met verschillende problemen omgaan. We moeten afwachten of Stefano dat op eenzelfde manier gaat doen maar ik denk dat hij zeker de juiste keuze is voor Liberty. En ik denk dat hij heel erg goed zal zijn voor de sport.”

Gerhard Berger, McLaren Foto: Motorsport Images

Waar Domenicali de richting voor de F1 bepaalt, doet Berger hetzelfde voor de DTM. Het Duitse toerwagenkampioenschap ging met het oude reglement gebukt onder vertrekkende fabrikanten en was toe aan een stevige opknapbeurt. Vanaf 2021 gebruikt men de GT3-reglementen maar volgens Berger houdt de DTM vast aan dezelfde waarden als voorheen. “Het DNA van de DTM verandert niet. Het enige dat verandert is het technisch reglement. De auto’s zien er misschien nog wel beter uit als GT3 want het ziet er nu echt uit als een Mercedes, een BMW of een Audi. Dat ontbrak er voorheen aan. En het was al jarenlang onderwerp van gesprek dat we meer fabrikanten nodig hadden. We deden het altijd met twee of drie merken en dat was simpelweg niet voldoende voor de fans en de deelnemers. Deze wagens zien er spectaculairder uit. De fans zien auto’s die ze herkennen van de openbare weg. Het enige nadeel is dat we te maken krijgen met een Balance of Performance maar ik heb er vertrouwen in dat we dat op een goede en transparante manier gaan managen. En voor de rest blijft het bij het oude: hetzelfde format, dezelfde TV-zenders, dezelfde circuits.”

“DTM is niet gerelateerd aan een technisch reglement. DTM staat voor professionele coureurs in de wagens. Dus het hoogste niveau aan rijders, met de beste teams. We houden vast aan een sprintformat dus zonder rijderswissel. De meeste andere GT-klassen mengen coureurs, vaak een professional met een betalende rijder.”

Gerhard Berger, voorzitter ITR Foto: Alexander Trienitz

Een van de grootste uitdagingen waar de CEO van elk kampioenschap mee te maken krijgt, is om te bepalen hoe de aandrijflijn van de toekomst eruitziet. De Formule 1 en WRC houden vast aan hybride verbrandingsmotoren met duurzame brandstoffen, veel andere klassen gaan elektrisch. “Niemand weet hoe de uiteindelijke aandrijflijntechnologie eruit gaat zien, zelfs niet in een straatauto”, aldus Berger. “We hebben duidelijke signalen ontvangen vanuit de politiek, maar ik ben verrast over die grote stap. We hebben besloten om te bekijken of we een volledig elektrisch raceproduct kunnen ontwikkelen dat interessant is voor de fans. Tegelijkertijd houden we vast aan de verbrandingsmotor met bio- of synthetische brandstoffen en hybrides.”

Gerhard Berger, Ferrari 412T2 Foto: Motorsport Images

Het is een lastige, maar belangrijke keuze. Berger is zeer stellig dat de fans moeten bepalen hoe de klasse waar zij van houden aangedreven moet worden, maar hij is even zo duidelijk over het startpunt: “Wanneer je wegdrijft van de sport, verlies je. Je moet een sport zijn die mensen laat zien - coureurs, sterren – die anders om kunnen gaan met situaties dan de gewone sterveling. Dat moet de drijvende kracht zijn, al het andere komt later. Als coureur maakt het me geen bal uit waar het vermogen vandaan komt. Is het een elektrische aandrijflijn met waterstof, of een verbrandingsmotor? Dat maakt niet uit. Als coureur wil ik 1.000 pk of meer, om uitgedaagd te worden. Fans willen auto’s zien die uitdagend zijn om te besturen, anders ben je geen ster. Wat daaruit voortgekomen is, is onze vierwiel aangedreven testwagen op Hockenheim met 1.200 pk: ongelofelijk snel en spectaculair. Hierop borduren we voort maar met een iets andere look. We hopen dat we fans een keuze kunnen geven. Daarna zien we wel hoe de wereld zich ontwikkelt. De fan moet het middelpunt zijn, anders gaat het niet werken.”

Voor de langere termijn is Berger optimistisch dat de racerij nog relevanter wordt voor de automobielindustrie: “De komende vijf jaar worden interessant, zeker ook om te zien welke weg de straatautoindustrie inslaat. Uiteindelijk moet er een link zijn tussen de straatauto’s en de racewagens. Zodra dit duidelijk is, ontstaat een grote kans voor de autosport om de testbank te vormen voor deze nieuwe straatautotechnologie.”

Gerhard Berger, voorzitter ITR met Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Foto: ITR eV