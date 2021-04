InsideEVs maakt data voor Electric Days Digital 2021 bekend

Miami, 22 april 2021 – Ter viering van Earth Day 2021, en na het succesvolle eerste evenement begin 2021 in Italië, kondigt Motorsport Network aan dat InsideEVs, de meest betrouwbare internetbron op het gebied van elektrische voertuigen, op 20 en 21 september 2021 de eerste editie van Electric Days Digital in de Verenigde Staten organiseert. Het tweedaagse evenement vindt volledig digitaal plaats en is gratis toegankelijk voor iedereen. Het doel van het event is om de revolutie van elektrische voertuigen in de VS te vieren, erover te informeren en te promoten.

Electric Days Digital bestaat uit een aantal digitale sessies, waaronder interviews, sprekers, live discussiepanels en meer. De data zijn niet zomaar gekozen: op 20 september is het Zero Emissions Day. Bovendien markeert het evenement de start van de National Drive Electric Week (NDEW) van 25 september tot 3 oktober. Plug In America, al jarenlang een van de organisatoren van de NDEW, is mediapartner van Electric Days Digital.

Veel van deze digitale sessies worden gepresenteerd door de redacteuren van InsideEVs: gerespecteerde experts op het gebied van elektrische voertuigen. Onder hen Kyle Conner, momenteel recordhouder van de EV Cannonball Run, en Tom Moloughney, een wereldwijd gerespecteerd journalist op het gebied van elektrisch opladen en infrastructuur. Ook zijn diverse vertegenwoordigers aanwezig van de merken die momenteel elektrische voertuigen verkopen: van CEO’s die de toekomst bespreken tot engineers die aan de ontwikkeling van nieuwe technieken werken. Experts uit andere vakgebieden, zoals social media influencers, zijn als special guests aanwezig.

Electric Days Digital vormt een waardevolle digitale tool die mensen begeleidt op hun weg naar de aankoop van een EV, met dank aan de aankoopgidsen die beschikbaar zijn op www.electricdays.us en www.insideevs.com. Deze twee online platformen presenteren multimedia content om het publiek te informeren over elektrische mobiliteitsoplossingen en helpen om de ideale wagen voor hun behoeften te bepalen.

Tot slot benut InsideEVs de Electric Days Digital om de bevindingen van de eerste EV-enquête te presenteren. Het onderzoek bestaat uit waardevolle data van duizenden respondenten uit het gehele spectrum van EV-intenders, van mensen met weinig belangstelling tot personen die hun tweede EV willen aanschaffen nadat ze razend enthousiast werden van hun eerste voertuig. De vragen zijn opgesteld door de redactie van InsideEVs met input van analisten en sales experts uit de industrie.

Meer informatie over Electric Days Digital wordt de komende maanden bekend.

John Neff, Automotive Global Editor-in-Chief, Motorsport Network: “InsideEVs voorspelt al jaren de komst van de massamarkt voor elektrische voertuigen, en eindelijk is het zo ver! Electric Days Digital is onze manier om het grotere publiek bekend te maken met elektrische voertuigen en de voordelen ervan te presenteren. Het gaat niet alleen om het milieu, maar ook om onze eigen levens. Je volgende auto moet een elektrische zijn. Electric Days Digital legt uit waarom en helpt je beslissen welk voertuig het beste bij je past.”

Filippo Salza, President of Automotive, Motorsport Network: “De elektrische auto is realiteit maar de transitie is pas net begonnen. Dit moet uitgelegd worden aan de mensen want men moet de technologie begrijpen voordat er keuzes gemaakt kunnen worden. We zijn dit proces begonnen met Electric Days Italy en zetten dit voort binnen de VS en andere wereldmarkten.”

