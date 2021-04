Desinformatie over toekomst Brno: “Circuit wordt niet gesloopt”

Een commerciële organisator van circuitdagen op het Tsjechische circuit berichtte vorige week dat de legendarische omloop van Brno tegen de vlakte zou gaan. De speculatie werd gevoed door het feit dat het circuit voor dit seizoen geen overeenstemming bereikte met MotoGP-organisator Dorna. De Tsjechische Grand Prix wordt daardoor voor het eerst sinds 1992 niet verreden.

Navraag van de collega’s van Motorsport.com Duitsland leerde dat er niets waar is van de geruchten over de sloop van het circuit. “De informatie die verspreid is door een organisator van circuitdagen is niet gebaseerd op de waarheid en we willen hierbij duidelijk maken dat het Automotodrom Brno niet ophoudt te bestaan aan het eind van dit jaar”, liet CEO Ivana Ulmanova van het Brno Circuit weten. “Bouwplannen van de stad Brno werden in verband gebracht met de eventuele sloop van het circuit, maar daar is niets van waar. In feite wil de betreffende organisator meer belangstelling voor zijn evenement genereren.”

Geen MotoGP, wel andere activiteiten

Het ontbreken van de Tsjechische GP heeft uiteraard gevolgen voor het circuit, maar het is geen directe bedreiging voor de toekomst van het circuit. “Ondanks het feit dat de organisator van de Grand Prix geen akkoord heeft bereikt met de promotor om dit jaar een evenement op de kalender te krijgen, gaan onze andere activiteiten gewoon door. Gezien de omstandigheden rond het coronavirus zitten we momenteel in een situatie die voor ons allemaal nieuw is. Ondanks dat zijn we gemotiveerd om onze klanten zo snel mogelijk weer op het circuit te verwelkomen.”

De traditionele datum voor de Grand Prix van Tsjechië stond eerder dit jaar wel op de kalender, maar deze werd later geschrapt. Coureurs waren vorig seizoen ontevreden over de kwaliteit van het asfalt in Brno, dat al jaren niet vernieuwd is. Naar verluidt was het opnieuw asfalteren van het circuit een voorwaarde van MotoGP-promotor Dorna om een nieuwe deal te sluiten. Het is niet duidelijk of er voor 2022 gesprekken gestart worden.

KTM-rijder Brad Binder is de laatste winnaar van de MotoGP Grand Prix van Tsjechië.