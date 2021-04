Londen, 15 april 2021: Aan de vooravond van het seizoen 2021 heeft het Bennetts British Superbike Championship een eigen kanaal gelanceerd op Motorsport.tv, het OTT-platform van Motorsport Network. Het kanaal brengt de fans achter de schermen bij de populaire raceklasse, met insights vanuit de paddock en hoogtepunten en samenvattingen van alle races. Ook worden interviews en updates vanuit het kampioenschap gepubliceerd, waardoor het kanaal de ideale thuishaven voor de motorsportfan is.

Het Bennetts BSB Championship profiteert van extra exposure voor het kampioenschap via het Motorsport.tv-kanaal en de aanstaande nieuwsdienst Motorsport.tv Live. Motorsport Network bereikt maandelijks wereldwijd 56 miljoen fans. Met dit nieuwe kanaal kan het Bennetts BSB Championship oude en nieuwe fans bereiken. Dit helpt hen om relevant en aantrekkelijk te blijven in de veranderende digitale wereld.

Sinds de start van het partnerprogramma hebben al vele merken en kampioenschappen een eigen kanaal opgezet op Motorsport.tv. Onder hen FIA World Rally Championship, NASCAR, British Touring Car Championship, Race of Champions, Mercedes, Porsche, Lamborghini, Audi, Jaguar en W Series. ’s Werelds eerste live 24-uursnieuwszender, Motorsport.tv Live, wordt dit jaar nog gelanceerd, met regelmatige nieuwsbulletins en live breaking news van over de gehele wereld. Motorsport.tv Live wordt gepresenteerd vanuit studio’s in Londen en Miami.

Bennetts British Superbike Championship Series Director Stuart Higgs: “We zijn trots om op deze manier de handen ineen te slaan met Motorsport Network om meer fans te trekken voor het Bennetts BSB Championship. Op deze manier bereiken we nieuwe fans en maakt hen enthousiast voor het aanstaande seizoen. Ik kijk uit naar de groei van het kanaal en het verwelkomen van oude en nieuwe fans.”

James Allen, Motorsport Network’s President: “Ons partnerprogramma maakt Motorsport.tv dé bestemming voor fans van alle soorten motorsport. We zijn dolblij dit toonaangevende motorkampioenschap toe te kunnen voegen. Het Bennetts British Superbike Championship krijgt een eigen kanaal en we kijken ernaar uit een heel nieuw publiek kennis te laten maken met deze tak van sport. Later in het jaar neemt de toegevoegde waarde nog meer toe wanneer we Motorsport.tv Live uitrollen. Fans blijven zo nog beter op de hoogte van alle ontwikkelingen en we geven hen het gevoel echte insiders te zijn.”

