Opmerkelijke rentree van oud-F1-coureur Stuck

De Duitser keert terug in de autosport achter het stuur van een KTM X-Bow GT2, speciaal ontwikkeld voor deze serie die zich vooral richt op bronzen en zilveren (amateur) coureurs. Stuck verscheen tussen 1974 en 1979 74 keer aan de start van een Grand Prix Formule 1, voor de teams March, Brabham, Shadow en ATS. Twee keer (in 1977 bij Brabham) stond hij op het podium, zijn beste eindresultaat in het kampioenschap was datzelfde jaar een elfde plaats.

Hans-Joachim Stuck in de Brabham BT45B

Meervoudig Le Mans-winnaar

Na zijn Formule 1-carrière maakte Stuck succesvol de overstap naar de langeafstandsracerij. Hij won in 1986 en 1987 met Porsche het overall-klassement van de 24 uur van Le Mans. In 1996 werd hij tweede overall en eerste in de LMGT1-klasse. De in Garmisch-Partenkirchen geboren Stuck was ook actief in de DTM. Hij won de Duitser toerwagenklasse in 1990 met de Audi V8 Quattro.

Hans-Joachim Stuck, Porsche 962C Photo by: Motorsport Images

Stuck rijdt in de GT2 European Series in een KTM van Reiter Engineering dat in totaal vier KTM’s heeft ingeschreven. Hij deelt z’n wagen – aangedreven door een 660 pk sterke vijfcilinder van Audi – met de Oostenrijker Kris Rosenberger. Ook Peter Kox heeft een zitje bemachtigd bij KTM. Het startveld wordt aangevuld met Porsches (911 GT2 RS), Audi’s (R8 LMS GT2) en Lamborghini’s (Huracan Super Trofeo GT).

Stuck trok zich officieel terug uit de racerij na zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring in 2011 met zijn zonen Ferdinand en Johannes. Hij was tussen 2012 en 2020 twee termijnen voorzitter van de Duitse autosportfederatie (DMSB) en heeft regelmatig als steward opgetreden bij Formule E-races.