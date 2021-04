Motorsport Network Italië neemt GPOne.com over

Londen, 16 april 2021 – Motorsport Network Italië, de Italiaanse tak van Motorsport Network, breidt haar nieuwsberichtgeving voor motorfans en de motorindustrie uit met de overname van GPOne.com, een van de toonaangevende publicaties in het land op het gebied van tweewielers.

Met de acquisitie groeit de aanwezigheid van Motorsport Network in een van Europa’s grootste markten op het gebied van motoren. De fanbase en interesse in de tweewielers is in Italië enorm. Het netwerk genereert significant verkeer en bereik op het gebied van MotoGP, World Superbikes en andere motorcontent via de verslaggeving op Autosport.com, Motorsport.com en de nieuwe aanwinst GPOne.com.

Het 56 miljoen tellende maandelijkse publiek gaat profiteren van de dertig jaar ervaring van GPOne-oprichter Paolo Scalera en zijn team. Scalera blijft aan als minderheidsaandeelhouder en behoudt zijn huidige rol van hoofdredacteur van de publicatie. De acquisitie van GPOne past perfect in het huidige groeiplan van Motorsport Network. Het netwerk breidt haar aanbod uit, zowel internationaal - via lokale edities - en middels de content die beschikbaar is voor de gebruikers. De nieuwe publicatie zorgt voor meer content, meer informatie en meer entertainment richting het publiek.

De toename in motorcontent binnen Motorsport Network houdt hier niet op. Er zijn plannen om het aanbod via het ticketplatform MotorsportTickets.com uit te breiden zodra de wereld na de pandemie weer opent en fans aanwezig kunnen zijn bij races.

Oliver Ciesla, Chief Operation Officer, Motorsport Network: “We verwelkomen Paolo Scalera en zijn gehele team bij Motorsport Network. Onze volgers zullen door deze samenwerking met GPOne profiteren van de jarenlange expertise van een groter redactioneel team. We komen in de positie om onze motorfans meer content dan ooit tevoren aan te bieden en we profiteren van synergieën zoals het delen van content door het gehele netwerk. Onze advertentiepartners profiteren van een nog groter bereik binnen de doelgroep van motorrijders en fans.”

Filippo Salza, President Automotive Motorsport Network: “De samenwerking met GPOne.com is in lijn met onze strategie om meer motor- en scooterrijders te bereiken. Zowel GPOne.com als omnimoto.it stond bekend om de excellente redactionele motorcontent en video’s die zij hun lezers aanboden. Ons nieuw samengevoegde team zal op dezelfde wijze blijven schrijven over motoren en scooters maar brengen hun content nu naar een veel groter publiek.”

Paolo Scalera, directeur en oprichter GPOne.com: “GPOne.com is opgericht met het doel om aanwezig te zijn waar de emotie is. Nu, na twintig jaar als onafhankelijke uitgever, voeg ik me bij de wereldwijde marktleider. De synergie van deze integratie zorgt voor een snellere groei en de samenwerking zorgt voor nog betere content voor onze lezers.”

Voor meer informatie:

Ravi Pankhania, Motorsport Network - Ravi.Pankhania@motorsport.com