Zanardi voor vierde keer geopereerd, toestand nu stabiel

Vorige maand raakte Zanardi betrokken bij een zeer zwaar ongeval met zijn handbike. Daarmee reed hij frontaal tegen een tegemoetkomende vrachtwagen. Daarna werd hij overgebracht naar het universiteitsziekenhuis van Siena, waar hij drie keer werd geopereerd en ongeveer een maand kunstmatig in coma werd gehouden. Zo’n twee weken geleden werd Zanardi langzaam uit zijn coma gehaald en vorige week was zijn situatie stabiel genoeg om overgeplaatst te worden naar een gespecialiseerde kliniek.

Vrijdag kwam al naar buiten dat de toestand van Zanardi verslechterde en niet langer stabiel was, waardoor hij overgeplaatst werd naar het San Raffaele-ziekenhuis. Daar kwam hij op de intensive care te liggen en inmiddels heeft er al een vierde operatie plaatsgevonden. Deze werd uitgevoerd door Professor Pietro Mortini, neurochirurg in het Milanese ziekenhuis. Uit de notitie van het ziekenhuis blijkt dat de operatie succesvol is verlopen. “De klinische en radiologische tests bevestigen de succesvolle uitkomst van de genoemde behandelingen. De huidige klinische toestand van de patiënt, die nog steeds op de intensive care verblijft, lijkt stabiel te zijn”, staat in de notitie.

Voormalig Formule 1-coureur Zanardi kende zijn grootste successen in de autosport in het Amerikaanse CART-kampioenschap. Hij won er twee titels, maar verloor in 2001 beide benen bij een crash op de Lausitzring. Zanardi keerde vervolgens nog terug in de autosport, was jarenlang een vaste kracht in het WTCC en had ook gastoptredens in het IMSA en de DTM. Bovendien ontwikkelde Zanardi zich tot een begenadigd handbiker. Op de Paralympische Spelen van 2012 en 2016 pakte de Italiaan in totaal vier gouden medailles.