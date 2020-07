Motorsport Games slaat handen ineen met BTCC voor videogame en esports

29 juli 2020 - Motorsport Games, de videogameontwikkelaar en publisher op het gebied van racegameontwikkeling en esports, heeft vandaag aangekondigd een meerjarige licentie te hebben verkregen voor het creëren van de officiële videogame en daarop aansluitende esports-kampioenschappen voor het British Touring Car Championship (BTCC). Het Britse toerwagenkampioenschap heeft als een van de meest aansprekende en populaire klassen een rijke historie met videogames. De terugkeer in de virtuele wereld start met de ontwikkeling van een nieuwe game, die in 2022 uit moet komen. Het nieuwe spel wordt ontwikkeld door het team van Motorsport Games voor nieuwe generatie consoles evenals de pc, met tevens de optie om een mobiele versie te creëren.

Alan Gow, BTCC Chief Executive, zei: “Eindelijk. Ik ben blij te kunnen vertellen dat de grote wens van het BTCC en TOCA-fans waarheid wordt. Net zoals het originele BTCC/TOCA-spel wordt dit een game puur voor de BTCC, met alle wagens, teams, rijders en circuits. Het is voor mij, onze teams, rijders en fans enorm belangrijk dat de nieuwe BTCC-game exact biedt waar iedereen zo van houdt in dit kampioenschap: de ongelofelijke non-stop close actie, intense competitie en geweldig vermaak. Ik weet zeker dat Motorsport Games precies dat gaat leveren.”

Stephen Hood, President van Motorsport Games, voegde toe: “Deze samenwerking is een duidelijk signaal van het enorme vertrouwen dat BTCC heeft in Motorsport Games. Ons team heeft vanaf de eerste dag enorm enthousiast gereageerd op dit project en onze ambities kwamen direct overeen. We kijken ernaar uit om de significante en reeds bewezen vaardigheden van onze teams op het gebied van esports, game development en media toe te passen om deze klasse weer naar de top van de gaming industrie te brengen.”

Eerder ontwikkelde Motorsport Games al onder meer de NASCAR Heat videogame en esports-kampioenschappen zoals de virtuele 24 uur van Le Mans, eNASCAR Heat Pro League, World Rallycross Esports Series, ABB Formula E Race at Home Challenge, #NotTheGP series en de Le Mans Esports Series.