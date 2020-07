Zanardi in onstabiele toestand overgeplaatst naar intensive care

Vorige maand raakte Alex Zanardi zwaargewond bij een ongeluk met zijn handbike, waarmee hij frontaal op een vrachtwagen botste. Sindsdien heeft de Italiaan drie operaties ondergaan en werd hij tot een week geleden ook kunstmatig in coma gehouden om zijn lichaam de kans te geven zo goed mogelijk te herstellen. Deze week leek zijn herstel een stap in de goede richting te gaan, want hij werd van de intensive care van het universiteitsziekenhuis van Siena gehaald en overgeplaatst naar een gespecialiseerde kliniek om verder te revalideren.

Vrijdag deelden de artsen echter mee dat zij zich zorgen maken over de toestand van Zanardi en dat zij het beter achten om hem terug te laten keren naar de intensive care. Het betrof hier een gezamenlijke beslissing van de medische staf.

“Met het oog op de onstabiele klinische toestand van patiënt Zanardi en na specialisten en Dr. Franco Molteni, hoofd van de afdeling specialistische rehabilitatie van Villa Beretta waar de patiënt sinds 21 juli verbleef, te hebben geraadpleegd is besloten om de atleet over te plaatsen”, schrijft gezondheidsdirecteur Claudio Zanado van de Valduce-hospitaal in Como, waar Zanardi sinds deze week was, in een mededeling. “Op de intensive care-afdeling van het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan werd adequate hulp en assistentie ingezet. Zoals het er nu voor staat is, wordt er geen verdere informatie verstrekt over deze zaak.”