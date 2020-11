07:06

Excuusbrief van George Russell

Volgens Racefans heeft George Russell intern middels een email aan zijn Williams-collega’s excuses aangeboden voor de crash tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Engelse coureur maakte achter de safety car een fout en vloog op Imola de muur in. Hij lag op dat moment tiende en had zicht op punten. “Er was slechts één reden waarom we dit weekend een kans op een score hadden en dat was omdat ieder van jullie 100 procent geeft en het uiterste uit deze wagen haalt, week in week uit. Ik zou meer dan wat ook willen dat ik ‘m uit de muur had gehouden en een punt of twee naar huis had gebracht”, citeert Racefans uit de mail van Russell.