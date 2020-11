03:52

Binotto afwezig tijdens GP van Turkije

Ferrari moet het dit weekend op Istanbul Park stellen zonder teambaas Mattia Binotto. De Italiaan gaf na afloop van de Grand Prix van Emilia-Romagna al aan dat hij met het idee speelde om richting het einde van 2020 en in 2021 enkele races over te slaan en nu voegt hij de daad ook bij het woord. Sportief directeur Laurent Mekies bevestigde dat Binotto afwezig is bij de Turkse Grand Prix en dat hij vanuit de fabriek in Maranello leiding gaat geven aan de renstal.