Wehrlein vervanger van Jani bij Formule E-team Porsche

Na een Formule 1-avontuur bij Manor en Sauber vertrok Wehrlein met Mahindra naar de Formule E voor het seizoen 2018-2019. In zijn eerste seizoen werd hij twaalfde in het kampioenschap en hij bleef het team trouw voor 2019-2020. Voorafgaand aan de laatste zes races van het seizoen in Berlijn verliet hij Mahindra, waarna al gespeculeerd werd over een mogelijk vertrek naar Porsche voor het seizoen 2020-2021, het tweede jaar dat de Duitse autofabrikant in de Formule E uitkomt.

De komst van Wehrlein is nu dan bevestigd door Porsche. Hij wordt daar de teamgenoot van landgenoot Andre Lotterer, die voor een tweede campagne mag aanblijven, en is de vervanger van Neel Jani. “Het is een grote eer om Porsche te vertegenwoordigen in het FIA Formule E-seizoen 2020-2021”, zei Wehrlein. “Ik heb altijd de unieke autosportgeschiedenis van dit merk gevolgd. Ik heb enorm veel respect voor het legendarische succesverhaal Porsche. Om nu als fabrieksrijder van het TAG Heuer Porsche Formula E Team aan de start te staan, is een fantastische kans. Ik wil graag iedereen bij Porsche bedanken voor deze ongelooflijke kans en voor hun vertrouwen in mijn kunnen. Ik kijk er nu naar uit om het team te leren kenen en zo snel mogelijk in Weissach te gaan werken.”

Porsche eindigde in haar eerste Formule E-seizoen op de achtste plaats in het kampioenschap voor teams. Lotterer eindigde namens het team als achtste bij de coureurs, met evenveel punten als Mitch Evans. De Duitser was ook verantwoordelijk voor het beste resultaat van Porsche door twee keer tweede te worden. Jani scoorde slechts acht punten, die hij allemaal pakte door in de slotrace zesde te worden.