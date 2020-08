Mercedes-coureurs Vandoorne en De Vries genieten van 1-2 zege

Voor ex-McLaren-rijder Vandoorne was het een perfecte race op het Tempelhof circuit van Berlijn. De 28-jarige Belg startte vanaf pole-position en behield de leiding de hele wedstrijd. Hij stond de leiding enkel tijdelijk af om zijn verplichte Attack Mode te activeren, maar nam de eerste plek meteen terug in handen.

Die pole was erg belangrijk, aangezien Vandoorne in de seizoensfinale van Berlijn met zes races op het Tempelhof-vliegveld, slechts een keer eerder binnen de top-10 kon starten. “Ik had in Berlijn erg veel moeite met het perfecte rondje aan elkaar te knopen, iets waar ik vroeger erg goed in was. Dat was frustrerend,” aldus Vandoorne. “In de race had ik veel zelfvertrouwen, we lieten eerder al zien in staat te zijn goede resultaten neer te zetten. Het zag er misschien makkelijk uit, maar het was zeker wel hard werken.”

Ook voor Nyck de Vries was het een mooie dag. De Nederlander kwalificeerde dit seizoen al zeven keer in de top-zes, maar een podium zat er niet in. Een keer kwam hij als derde over de lijn, maar toen zette een tijdstraf hem echter een paar plekken terug. Nu is het dus eindelijk raak. “Het is zo een opluchting, er valt een last van mijn schouders", blinkt de Fries. "We zijn zo vaak zo dicht bij het podium geweest, maar het mocht steeds niet zo zijn. Om op de laatste dag zo een race te rijden, voelt heel erg goed. Op het einde gebruikte ik niet eens al mijn energie, toch liep ik in op Stoffel.”

Het team van Mercedes stond vijfde in het kampioenschap voor teams voor de coronabreak, na zes races Berlijn zijn de Duitsers opgeklommen naar de derde plaats. Vandoorne wipte door zijn eerste overwinning ook naar de tweede stand in de eindrangschikking na de dominante kampioen Antonio Felix da Costa van DS Techeetah.