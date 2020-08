Vandoorne wint laatste ePrix van het seizoen, P2 voor De Vries

Vandoorne was de ePrix op de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn vanaf pole- position vertrokken, voor Buemi op P2 en Rene Rast op P3. De Vries en Robin Frijns stonden daarachter op de startplaatsen vier en vijf.

De Belg leidde de race soeverein en moest de leiding slechts even kort uit handen geven bij het activeren van zijn aanvalsmodus. Hij leek voor Buemi af te stevenen op de overwinning, maar de Zwitser maakte het Mercedes-feestje compleet doordat hij vlak voor het einde van de race energie moest sparen en terugviel tot achter De Vries. Die had op plek drie zijn energie keurig weten op te sparen en schonk Mercedes zo een één-tweetje.

De overwinning was niet alleen de eerste voor Vandoorne in de Formule E, ook het Mercedes EQ-team dat dit jaar voor het eerst aan het kampioenschap deelnam, won nog niet eerder een ePrix. De Vlaming is uiteindelijk achter Antonio Felix da Costa tweede geworden in het algemeen klassement en vertrekt nu naar Barcelona waar hij komend weekend bij de Spaanse Grand Prix de officiële reservecoureur is voor de Formule 1-teams McLaren en Mercedes.

Frijns kon vanaf de vijfde plek geen potten breken en viel uiteindelijk zelfs uit na een aanrijding met Maximilian Guenther. De coureur van Envision beëindigde het kampioenschap op de twaalfde plek. De Vries werd elfde in de eindrangschikking.

Uitslag Formule E-race Berlijn VI