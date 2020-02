Vandoorne leider na drie FE-races: "Geweldige start"

Na twee derde plaatsen in Saudi-Arabië voegde Vandoorne daar in Santiago een zesde plaats aan toe na een chaotische race. Door zijn goede notering in het klassement moest de Rumbekenaar al in de eerste kwalificatiegroep van start, wat doorgaans een flink nadeel is. Vandoorne was echter de snelste in zijn groep en kon zich zo toch nog in de top-tien kwalificeren met een negende plaats. Na een goede start schoof Vandoorne op naar de zevende plaats. Die moest hij eerst afstaan aan de DS Techeetah-rijders, maar omdat Edoardo Mortara en Jean-Eric Vergne vooraan nog verdwenen en Vandoorne Massa wist in te halen, kreeg hij de zesde plek in handen.

"Een zesde plaats en de leiding in het kampioenschap, dat is een geweldige start", stelde Vandoorne achteraf in gesprek met Motorsport.com. "Toch vind ik dat we nog wat punten op tafel hebben laten liggen. Het had een beter resultaat kunnen zijn met misschien nog wat extra punten. Maar als je je moet kwalificeren in de eerste groep, dan moet je er het beste van maken. Ik vind dat ik dat heb gedaan door me bovenaan te kwalificeren in mijn groep en in de top-tien te starten. Dat gaf me een goede kans om voor de punten te racen en dat hebben we ook gedaan."

De Santiago ePrix was een typische Formule E-race. Spannend tot op de streep met verschillende kanshebbers op de zege, maar ook met het nodige geduw en getrek. Vooral Techeetah-rijders Vergne en Antonio Felix da Costa, die over de snelste wagen beschikten, lieten het kind in zich de vrije loop in de botsauto's. Ook dat is Formule E: de slag overleven en punten rapen waar het kan. "Ik zat in die duels op de verkeerde plek", getuigde Vandoorne. "Ik werd een paar keer aangereden en mijn wagen was niet meer honderd procent. Daar heb ik wat snelheid verloren, maar uiteindelijk ben ik blij dat ik het einde heb gehaald. Er was veel contact en we hebben het overleefd."

Vandoorne en teamgenoot Nyck de Vries, die vijfde werd, kunnen dus spreken van een positieve start van hun nieuwe Mercedes-team. De Zilverpijlen staan tweede bij de constructeurs op vier punten van leider BMW Andretti. Toch is het duidelijk dat er nog wat bij mag om echt regelmatig voor de zege te strijden. Volgens Vandoorne moet het team de discipline gewoon nog wat beter onder de knie krijgen. "Het is gewoon een leercurve voor het team. Dit is het eerste seizoen en ik denk dat we dit weekend een stap vooruit hebben gezet qua prestaties. Ik denk dat het team de juiste richting ingaat. We hebben steeds meer vertrouwen in wat we doen. Het is nu een kwestie van alles bij elkaar te brengen."

Met medewerking van Federico Faturos in Chili