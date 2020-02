De Vries mist podium in Santiago: Tijdstraf jammer van goede race

Het Formule E-team van Mercedes, dat dit seizoen debuteerde in de elektrische klasse, heeft na het eerste raceweekend in Riyad op 22 en 23 november opnieuw een sterk resultaat neergezet. Ditmaal geen podium voor Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne, maar wel twee top-6 posities. De Vries kwam vanaf de achtste plek knap genoeg als derde over de finish, maar een tijdstraf wierp hem terug naar P5.

De 24-jarige Nederlander liet een paar fraaie inhaalacties zien in de 40 ronden durende race, maar overtrad de regels met de temperatuur van de batterij. Desondanks was dit zijn beste resultaat in de Formule E tot nu toe. "Hoewel ik als derde over de finish kwam, werd ik uiteindelijk vijfde. Al met al was het een goede race. Ik had niet de beste start aan de binnenkant van de baan, maar ik was in staat om de schade te beperken. We hadden iets meer tijd nodig om ons ritme te vinden", aldus De Vries, die tijdelijk terugzakte naar de elfde plek.

"Daarna kon ik in de beginfase van de race rustig blijven en profiteren van enkele fouten van de andere coureurs. Mijn tempo was competitief en ik kon me een weg naar voren vechten door het veld. Helaas kreeg ik een tijdstraf, erg jammer. Maar over het algemeen was het een goede race en ook de kwalificatie was over het geheel genomen goed. Natuurlijk is er hier en daar altijd ruimte voor verbetering, maar er zijn meer positieve dan negatieve punten uit dit weekend te halen."

Mercedes staat door de goede seizoensstart van De Vries en zijn teamgenoot Vandoorne tweede in het kampioenschap, op vier puntjes achter Andretti Autosport. De coureur uit Sneek wil niet te hard van stapel lopen en blijft dus realistisch: "We hebben nog maar twee weekenden gehad. We moeten het stap voor stap bekijken en veranderen onze aanpak nu niet ineens. We willen het maximale uit elke race halen, maar ik denk nog niet dat we de beste zijn. We hebben op sommige vlakken verbeteringen nodig, iedereen werkt hard door."

