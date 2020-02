Frijns baalt na ePrix Santiago: "Dit weekend was een nachtmerrie"

Frijns kwam moeizaam weg van zijn 21e startpositie, waar hij het mee moest doen na een teleurstellende kwalificatie waarin hij spinde. "Nou, het begon allemaal niet eens in de kwalificatie maar ervoor. In de eerste training hadden we een probleem met de wagen en we wisten niet wat het was. Dus het bleef aanwezig in de tweede training en daardoor hebben we in feite geen normale training kunnen doen", kijkt Frijns terug op het lastige weekend.

Tijdens de race liep hij al snel schade op en moest hij vroeg de pitstraat in. Een mooi resultaat zat er daarom praktisch niet meer in voor hem. "In VT2 hebben we het probleem gevonden en moesten we de complete wagen veranderen, om het te herbouwen. Daarna moet je de kwalificatie in met een wagen die je niet goed kent, omdat je er nooit in hebt gereden. De balans was nergens, ik had geen enkele grip aan de achterkant. In de race probeerde ik nog terug te komen, maar in de eerste ronde had ik al een lekke band. Dit weekend was dus een nachtmerrie", luidt de conclusie van de 28-jarige Maastrichter.

In het kampioenschap staat Frijns, die de eerste race vijfde werd en de tweede niet finishte, nu met tien punten dertiende. Zijn 33-jarige teamgenoot Sam Bird is met achttien punten meer derde. Samen plaatsen ze Virgin Racing op een derde plek achter Mercedes en Andretti in het teamkampioenschap.

Santiago ePrix: Hoogtepunten