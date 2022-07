Vandoorne zet grote stap naar titel, Dennis wint in Londen

Stoffel Vandoorne kwam als leider in het Formule E-klassement naar Groot-Brittannië, waar dit weekend twee races worden afgewerkt op het ExCeL London. De Mercedes-coureur had 155 punten, respectievelijk elf en zestien stuks meer dan zijn voornaamste titelconcurrenten Edoardo Mortara en Mitch Evans.

Aan het begin van de zaterdagmiddag deed Vandoorne al goede zaken, door zich als tweede te kwalificeren voor de eerste E-Prix van het weekeinde. De 30-jarige Vlaming moest in de finale van de kwalificatie weliswaar zijn meerdere erkennen in thuisrijder Jake Dennis, maar zag Mortara (negende) en Evans (veertiende) al in de groepsfase stranden.

Vandoorne hoefde derhalve geen risico’s te nemen en deed dat dus ook niet. Bij de start sneed polesitter Dennis agressief naar links om Vandoorne te blokken, waarop laatstgenoemde achter de leider aansloot op P2. Nyck de Vries en Sergio Sette Camara startten als respectievelijk derde en vierde en behielden hun plek in de eerste ronden.

Mortara had een rampzalige start. De Zwitser kwam in het gedrang in het middenveld in botsing met Sam Bird, waarbij hij zijn Venturi beschadigde en al aan het einde van de eerste ronde een pitstop moest maken. Voor Bird was de wedstrijd zelfs helemaal voorbij na het contact. De als tiende gestarte Robin Frijns profiteerde van de touché tussen Mortara en Bird; de Limburger kwam na de eerste ronde door als negende.

Vervolgens verliep de race vrij tam, al pakte Sette Camara in de vierde ronde wel P3 af van De Vries. De 27-jarige coureur uit Sneek heroverde zijn positie echter tijdens de eerste serie van de attack mode. De Vries koos in de achtste ronde als eerste van de top-vier de alternatieve lijn om het extra vermogen te activeren, ditmaal overigens voor een periode van zes minuten in plaats van de gebruikelijke vier.

Dennis, Vandoorne en Sette Camara activeerden een ronde later hun eerste attack mode, waarbij De Vries weer opschoof naar P3. In de veertiende ronde was de attack mode afgelopen voor de top-vier, maar in ronde zestien activeerden De Vries en Sette Camara het extra vermogen alweer voor de tweede keer. Dennis en Vandoorne deden dat een ronde later, maar tot positiewisselingen in de top-vier leidde dat niet.

Vandoorne zat gedurende de race voortdurend aan de staart van Dennis, maar nam in het belang van de titelstrijd geen risico’s. Hij stuurde zijn Mercedes als tweede over de finish, op 2,2 seconde van winnaar Dennis. De Vries kon in het tweede deel van de wedstrijd het tempo van Dennis en Vandoorne niet meer volgen, maar finishte op 12,3 van de winnaar wel als derde. Daarvoor weerstond hij in de slotronden meerdere aanvallen van Nick Cassidy, die vanaf startplek zeven opklom naar plaats vier aan de finish.

Oliver Askew eindigde als vijfde, terwijl Evans zich met de zesde plaats goed herstelde van zijn tegenvallende kwalificatie. Antonio Felix da Costa werd zevende, voor Maximilian Günther, Lucas di Grassi en Pascal Wehrlein. Sette Camara viel ver terug, naar de negentiende plaats, omdat hij in de slotronden energie moest sparen. Ook Robin Frijns kon zijn toptienklassering niet veiligstellen: hij finishte als veertiende en werd na een tijdstraf van vijf seconden als zestiende geklasseerd.

In het klassement gaat Vandoorne nu nog steviger aan kop, met 173 punten. Evans neemt de tweede plek over van Mortara, die als achttiende eindigde en nu derde staat: 147 om 144 punten. Frijns (104 punten) en De Vries (98) zijn respectievelijk de nummer zes en zeven.

Zondag is er nog een E-Prix in Londen, het seizoen eindigt over twee weken met een double-header in Seoul.

De uitslag van de eerste E-Prix van Londen: