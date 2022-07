Dennis klopt Vandoorne voor pole in Londen, De Vries derde

In de finale van de kwalificatie op het ExCeL London was Jake Dennis een maatje te groot voor klassementsleider Stoffel Vandoorne. De Andretti-coureur ging in eigen land naar een 1.13.161 en pakte zodoende de pole-position. Vandoorne kwam in de eindstrijd tot een tijd van 1.13.298, waarmee hij genoegen moest nemen met de tweede startplek.

Toch kan Vandoorne tevreden zijn met het resultaat van de kwalificatie. De nummers twee tot en met zeven in de WK-stand (Edoardo Mortara, Mitch Evans, Jean-Eric Vergne, Robin Frijns, Antonio Felix da Costa en Lucas di Grassi) bleven namelijk allemaal steken in de groepsfase. Nyck de Vries, de nummer acht in het klassement, drong wel door tot de knock-outfase.

De Vries strandde uiteindelijk in de halve finales. De Mercedes-coureur was de mindere van Dennis: 1.13.005 om 1.13.314. In het andere duel bij de laatste vier was Vandoorne te snel voor Sergio Sette Camara: 1.13.131 om 1.13.474. Omdat De Vries in de halve finales rapper was dan Sette Camara, mag hij zich als derde oplijnen voor de eerste race. Achter Oliver Askew, Maximilian Günther, Nick Cassidy, André Lotterer en Mortara start Frijns als tiende.

De eerste E-Prix van het weekend in Londen start zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

De startopstelling voor de eerste E-Prix van Londen: