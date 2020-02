Santiago ePrix: Bird vliegt naar toptijd in eerste training

Op een stoffige baan was het volop grip zoeken in deze eerste oefening van de dag. Bird leek daarin het beste te slagen met zijn wagen van Envision Virgin. De Brit klokte af na 1.04.914, dat was 0.150 sneller dan DS Techeetah-rijder Antonio Felix da Costa. Edoardo Mortara was derde op 0.182. Voormalig kampioen Lucas di Grassi was vierde voor Nico Müller.

De snelste vertegenwoordiger van de Benelux was Jérôme D'Ambrosio. De Brusselaar was zesde in zijn Mahindra. Hij was exact vier tiende trager dan de leider. Stoffel Vandoorne klokte de twaalfde tijd in de eerste Mercedes. Zijn teamgenoot Nyck de Vries volgde op de zestiende plaats. Robin Frijns was achttiende in de tweede Envision Virgin. De verschillen waren echter behoorlijk beperkt.

De tweede training vindt plaats omstreeks 14.15 onze tijd. De kwalificatie volgt om 16.00. De Santiago ePrix zelf start vanavond om 20.00.

Uitslag VT1